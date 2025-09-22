Оккупанты проводят штурмы с привлечением небольших пехотных групп, и количество таких групп возросло.

Ожесточенные оборонительные бои идут к югу от города Константиновка Донецкой области. Несмотря на потери и проблемы с логистикой, поставками оружия и горюче-смазочных материалов, враг не прекращает штурмовые действия.

О ситуации на Константиновском направлении рассказал главный сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Виталий Пьясецкий, "Стоход". В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что его бригада отвечает за полосу, которая находится южнее Константиновки.

"Сейчас бригада не проводит контрнаступательных действий – мы ведем оборонительные бои с подразделениями РФ, которые отличились нарушениями правил ведения войны и военными преступлениями. Когда мы узнали, что это подразделение будет заходить в полосу ответственности нашей бригады, мы готовились к отражению масштабных штурмов с участием большого количества бронетехники. Но, как показала практика последних нескольких недель, враг тоже в определенной степени обескровлен", – сказал Пьясецкий.

Военный добавил, что сейчас оккупационные войска РФ не применяют бронетехнику. Кроме того, враг имеет проблемы с поставками вооружения и боекомплекта.

Несмотря на это, штурмовые действия продолжаются – оккупанты проводят их с привлечением небольших пехотных групп. И количество таких групп возросло, говорит главный сержант.

"Некоторым из них удается спрятаться, но большинство мы уничтожаем благодаря раннему выявлению разведкой и поражению ударными дронами на подступах к линии боевого соприкосновения", – резюмировал Виталий Пьясецкий.

Война в Украине: что происходит на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские защитники продолжают вести контрнаступательные действия в Донецкой области. По его словам, Силы обороны продвигаются вперед на Добропольском направлении.

Тем временем российская пропаганда распространяет слухи о якобы окружении Купянска Харьковской области. Представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов сказал, что ситуация там непростая, однако об окружении города речь не идет. Он говорит, что россияне пытаются пролазить в Купянск в основном с севера.

