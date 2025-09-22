Один из экспертов советует украинцам покупать валюту частями.

Ситуация на валютном рынке остается стабильной. Спрос на доллары и евро со стороны населения низкий, а Нацбанк удерживает курс благодаря достаточным резервам.

УНИАН спросил финансовых экспертов, стоит ли украинцам покупать или продавать доллары сейчас, и какие инструменты выгодные для сохранения средств.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, у Нацбанка достаточно резервов для контроля ситуации на рынке валют.

"Регулятор сейчас покрывает нужный дефицит валюты на межбанке. А спрос населения на валюту достаточно незначительный относительно даже начала года", - сказал он в комментарии УНИАН.

По словам эксперта, риски для гривни относительно доллара сохраняются, однако реализуются ли они в девальвацию, зависит от политики НБУ. Тогда как курс евро в Украине зависит от мировых колебаний пары евро/доллар, что делает этот показатель менее прогнозируемым.

"На мой взгляд, на сегодня евро все же имеет значительно меньший потенциал для роста, чем доллар. А значит, если рассматривать на среднесрочном горизонте динамику курсов, то для доллара движение вверх более вероятно", - отметил аналитик.

В то же время, по его словам, самым выгодным на сегодня инструментом для хранения средств является не валюта, а ОВГЗ.

"Ответ очевиден. Сейчас самыми привлекательными остаются ОВГЗ. Но этот инструмент больше подходит для людей с доходами выше среднего", - отметил Шевчишин.

Финансовый аналитик сравнил доходность по разным инструментам:

валюта имеет потенциальную доходность в около 10,5% годовых;

депозиты после выплаты налогов (18% - налог на доходы физических лиц и 5% - военный сбор). Таким образом "на руки" в среднем доходность также составит около 10,5%;

облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ) имеют потенциальную доходность 14-16% и более без уплаты налогов.

В свою очередь, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько советует украинцам, которые все же хотят приобрести валюту - будь то доллар или евро - делать это частями, не тратя всю сумму сразу.

"Лучше менять не всю сумму сразу, а частями в разные дни - тогда менее вероятно попасть на неожиданный скачок курса. Такой "распределенный" подход дает больше контроля и психологического спокойствия, чем попытка угадать и купить или продать все сразу. НБУ сейчас сдерживает колебания курса, поэтому спокойные взвешенные решения менять деньги частями обычно самые действенные", - отметила банкир.

Она обратила внимание, что официальный курс гривни в последнее время практически не меняется.

"На прошлой неделе среднее официальное значение гривни составляло 41,22 грн/долл., как и неделей ранее. А официальный курс на сегодня, 22 сентября, Нацбанк установил на уровне даже немного ниже, чем на понедельник предыдущей недели, - 41,25 грн/долл. (против 41,28 грн/долл.)", - отмечала она.

По ее словам, Нацбанк увеличил объемы продажи валюты, чтобы уменьшить давление на курс, а также ослабил валютные ограничения для транспортных перевозчиков. Это должно сделать растаможку и доставку товаров более предсказуемыми. В то же время в самом НБУ отмечают, что такие шаги вряд ли вызовут сильные колебания на рынке.

Курс валют в Украине - прогноз банкира

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что курс доллара в Украине на следующей неделе будет находиться в рамках 41,2-41,5 гривни на наличном рынке, что будет соответствовать уровню предыдущих недель.

При этом он отметил, что курс евро же зависит от соотношения доллара к евро на мировых рынках и может колебаться в более широком диапазоне - 47,5-49 гривни.

