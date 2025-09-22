Боли в шее: когда стоит делать КТ шейного отдела позвоночника

Цервикалгия — это боль в шейном отделе позвоночника, которая может возникать в костной или хрящевой ткани, мышцах, связках и нервных структурах. В зависимости от причины возникновения боль в шее может осложняться головными болями, скованностью и ограничением диапазона движений, ощущением онемения или покалывания в шее, плечах или руках. КТ (компьютерная томография) шейного отдела позвоночника позволяет определить причину болей в шее с помощью детализированных послойных изображений позвонков и окружающих их тканей.

Причины боли в шее

Цервикалгия может быть вызвана физическим перенапряжением, нарушениями осанки или травмами, а также дегенеративными, инфекционными или опухолевыми процессами. Другие причины боли в шее могут включать:

• дегенеративные заболевания (остеоартрит, шейный остеохондроз, стеноз позвоночного канала);

• сдавление или защемление нервов из-за межпозвоночных грыж или остеофитов (костных наростов);

• аутоиммунные заболевания (ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит);

• инфекционные и воспалительные процессы (лимфаденит, миозит, менингит);

• доброкачественные или злокачественные опухоли.

Боли в шее могут возникать из-за длительного нахождения в одном положении, неправильной позы во сне, хронического стресса или психического перенапряжения, провоцирующих спазм мышц. Иногда причиной цервикалгии также могут быть заболевания внутренних органов (например, стенокардия может отдавать в шею и челюсть, а аутоиммунный зоб создавать напряжение в шее).

Роль КТ шейного отдела позвоночника

Компьютерная томография шейного отдела проводится для выявления травм, дегенеративных изменений или опухолей, которые трудно или невозможно диагностировать с помощью других методов диагностики (рентгена, УЗИ мягких тканей). Сделать КТ шейного отдела позвоночника необходимо для:

• высокой детализации костной ткани и диагностики патологических процессов, которые не визуализируются на обычных рентгеновских снимках (для исследования мягких тканей, нервов и сосудов чаще всего используется МРТ);

• получения трехмерных моделей исследуемых структур (КТ шейного отдела позвоночника показывает костные структуры (позвонки, межпозвонковые суставы, позвоночный канал), при использовании контраста — частично мягкие ткани, сосуды, новообразования и метастазы);

• диагностики травм шейного отдела позвоночника (КТ при травмах шеи визуализирует переломы, трещины и отломки костей, а также компрессии (сдавления), смещения и нестабильность позвонков).

Доза рентгеновского излучения во время КТ (около 1,2 миллизиверта) считается безопасной для организма, что позволяет делать КТ шейного отдела с частотой, необходимой для постановки диагноза, отслеживания развития патологии или динамики лечения.

Как проходит КТ шейного отдела позвоночника

Компьютерная томография в Днепре проводится после предварительной подготовки (отказа от пищи и воды за четыре-шесть часов до исследования) и консультации рентгенолога, в ходе которой врач исключает противопоказания к процедуре и рассказывает как делают КТ шейного отдела позвоночника. Этапы КТ шейного отдела позвоночника:

Рентгенолог просит пациента снять все металлические предметы (одежду, украшения, слуховые аппараты) и занять необходимое положение на выдвижном КТ-столе.

При необходимости контрастирования — врач вводит контрастное вещество в вену на руке, предварительно предупредив пациента о возможных ощущениях (кратковременном ощущении жара, солоноватом или металлическом привкусе во рту).

Врач фиксирует голову пациента и просит его сохранять неподвижное положение в течение всей процедуры, после чего задвигает КТ-стол внутрь кольцевого аппарата и проводит обследование, во время которого также может попросить пациента задержать дыхание на несколько секунд.

КТ шеи без контраста длится около 5–10 минут, с контрастом — около 15–30. После процедуры рентгенолог обрабатывает полученные снимки, на основании которых подготавливает и выдает предварительное заключение для лечащего врача (травматолога, невролога).

Лицензия согласно Приказа МОЗ Украины № 2915 от 15.12.2020.