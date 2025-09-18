Рассказываем, какие документы нужны для оформления социальной помощи.

В Украине, кроме классической пенсии, которую выплачивают пожилым лицам по достижении определенного возраста, есть еще и базовая социальная помощь.

Мы разобрались, кто имеет право на ее получение, а также как оформить эти выплаты.

Кому положена социальная помощь в Украине

Социальная помощь положена украинцам от 65 лет, если у них нет права на получение пенсии или они имеют группу инвалидности. Также средства выплачивают лицам с инвалидностью первой группы, которые не получают пенсию, и детям умершего кормильца, если на момент смерти не было страхового стажа для назначения пенсии для лица с инвалидностью третьей группы.

Важное условие: социальную помощь не платят, если человек уже получает пенсию или соцвыплаты, за исключение лиц с инвалидностью детства или детей с инвалидностью.

Кроме того, человек должен считаться малообеспеченным. То есть его среднемесячный общий доход за последние шесть месяцев не превышает 2 361 гривну (прожиточный минимум, определенный для лиц, потерявших трудоспособность). При этом условие о доходе не касается детей умершего кормильца и лиц с инвалидностью первой группы.

В каком размере назначается социальная помощь пенсионерам

Размер соцпомощи зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Выплаты выделяют в процентном соотношении от этой суммы.

Священнослужители получают 50% от нее - 1 180,50 гривни. Лица от 65 лет получают 30% - 708,30 гривни.

Социальная помощь инвалидам 3 группы в Украине составляет 60% от прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность, - 1416,60 гривни. При второй группе - 1888,80 гривни (80%), а при первой - 2361 гривну (100%). Также выплату в размере минималки получают женщины со званием "Матери-героини" и ребенок, потерявший кормильца. Если в семье, утратившей кормильца, двое детей, то выплаты будут в размере 120% - 2 833,20 гривни. Если детей трое и более, то соцпомощь составит 150% - 3 541,5 гривни.

Те, у кого соцпомощь не достигает минимума для лиц, потерявших трудоспособность, дополнительно каждый месяц получают адресное пособие. Им выплачивают деньги, которых не хватает до указанного размера.

Если говорить о сроках, то лица старше 65 лет могут получать соцпомощь пожизненно. Лица с инвалидностью могут рассчитывать на выплаты на весь период этого состояния. Совсем другая ситуация с детьми, потерявшими кормильца. Они получают деньги либо до 18-летия, либо, если они сироты или получают образование, до 23 лет.

Перерасчет соцпомощи производится автоматически, обращаться для этого в ПФУ не нужно. Размер выплат увеличивают, если поднимают размер прожиточного минимума или меняется группа инвалидности.

Где и как оформляется базовая социальная помощь в Украине

Чтоб оформить соцпомощь, нужно подготовить небольшой пакет документов, состоящий из паспорта, трудовой книжки, РНОКПП и права на доходы. Последнее - это форма декларации. Она не нужна лицам с инвалидностью первой группы и детям умершего кормильца.

Для оформления выплат недееспособным лицам нужно также взять решение суда о признании их недееспособными и решение о назначении опекуна.

Если оформляются выплаты детям умершего кормильца, то потребуются свидетельства о рождении детей, свидетельство о смерти кормильца или признание его безвестно отсутствующим, документы об опеке или представительстве (при необходимости) и справка о получении ребенком общего среднего образования.

Заявление должен подавать заявитель или его представитель на основании нотариально заверенной доверенности.

Оформляется помощь:

в сервисном центре ПФУ, у уполномоченных лиц исполнительного органа местных властей или ЦПАУ;

через портал электронный услуг ПФУ, его мобильное приложение, а также через портал "Дія"

Кроме того, можно отправить документы на адрес вашего управления ПФУ.

