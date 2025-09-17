Белые носки с въевшейся грязью станут белоснежными, если применить особенное средство.

Белые носки печально известны недолговечностью. Уже за пару ношений они покрываются грязью, которую не "берет" ни одно средство. После такого одежду можно лишь выбросить. На самом деле есть отличный способ, как отбелить белые носки с помощью народных средств. Он простой в выполнении и недорогой. Скорее всего, нужное вещество уже есть в вашей кухонной полке.

Чем отстирать белые носки быстро

Гениальным советом поделилось издание Express. Вернуть белоснежный цвет ткани поможет уксус, известный осветляющими свойствами. Один стакан жидкости выливают в кастрюлю воды, доводят до кипения и кладут грязное белье. После чего накрывают крышкой и оставляют на ночь. Утром носки стирают обычным методом.

Вторая хитрость, как отстирать белые носки, заключается в применении соды. Порошок применяют только если уксус не помог. Он вымывает остатки грязи и убирает неприятный запах. В большой миске растворите стакан соды и влейте раствор в большой таз холодной воды. Снова замочите вещи на ночь, а потом поместите в стиральную машинку и стирайте при максимальной разрешенной температуре.

Два ингредиента можно применять одновременно. В большую емкость воды добавьте по полстакана соды и уксуса. Выложите одежду на пару часов. Реакция шипения поможет легче отстирать белые носки.

Последний способ - применение свежего лимонного сока. Он возвращает ткани первоначальный цвет, а также удаляет бактерии. На полведра воды вливаем сок из одного лимона и погружаем вещи на три часа. Перед тем, как стирать белые носки в машинке, прополощите их и отожмите.

