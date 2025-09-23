Удар по оккупантам на Форосе мог быть с моря, - эксперт говорит о новой хитрой тактике

Оккупанты очень нервничают из-за постоянных потерь ПВО в Крыму.

Санаторные и дачные объекты в Форосе используют российские "випы". Они рассчитывали на защищенность дач горами, но удар по ним мог быть нанесен с другой стороны. Об этом военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев сказал в комментарии "Украинскому радио".

Эксперт отметил, что пока остается не до конца понятным, какой именно объект в Форосе был поражен дронами. Но он отметил нервозность представителей российской власти и пророссийского гауляйтера Крыма.

"Где-то прилетело сильно и очень болезненно по результатам этой атаки. Думаю, что в ближайшее время мы узнаем, что там на самом деле произошло, и кто из погибших имел отношение к высшему военно-политическому руководству РФ. Очевидно, что удары по центрам, где сосредоточен личный состав, руководящий состав, пункты управления и связи являются законными для нас, а соответственно эти объекты являются для нас законными целями", - сказал он.

Он обратил внимание, что вблизи мыса Форос сосредоточено много санаторных или дачных объектов, которые используют российские топ-чиновники. И не исключил, что удар по санаторию мог быть нанесен с моря.

"Над Форосом нависает главная гряда Крымских гор, высота там более 1000-1100 м. То есть есть определенные сложности для применения определенных моделей дронов. Можно ли исключать варианты, что был нанесен удар с моря? Я не стал бы. А это значит, что мы снова используем многокомпонентный подход. То есть доставляем дрон с помощью морских платформ, с которых затем в воздух поднимаются соответствующие дроны", - пояснил он.

Селезнев рассказал, что наблюдал за мониторинговыми ресурсами РФ и говорит, что заметил нервозность.

"Там буквально "воют". Народ нервничает из-за того, что слишком оживились в последнее время атаки украинских Сил обороны на объекты на территории временно оккупированного Крыма, что украинская армия продолжает системно разрушать элементы противовоздушной и противоракетной обороны в Крыму", - рассказал он.

По его словам, россияне перечисляют ключевые регионы, где происходят атаки - это северо-западная часть ныне оккупированного Крымского полуострова, его западный район - Черноморский район, а также под угрозой вражеские военные объекты в Евпаторийском районе, ближе к Сакам и к Севастополю. При этом некоторые считают, что Украина может готовить почву для проведения масштабной операции по высадке морского десанта.

"Произойдет ли это на самом деле - доподлинно не известно. Но то, что враг тратит очень много ресурсов для стабилизации ситуации, для пополнения уничтоженных нами элементов противовоздушной и противоракетной обороны - это факт", - добавил эксперт.

Напомним, что 21 сентября раздавались взрывы в районе мыса Форос во временно оккупированном Крыму. Там находится район дач и ресторанов, которые были построены при советской власти для партийной номенклатуры. Их используют до сих пор функционеры российской власти. По пока неподтвержденным данным, некоторые из этих дач использовало военное и политическое руководство оккупантов.

Российские паблики сообщали, что в результате взрывов повреждения получил санаторий "Форос". Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки дронов есть погибшие и раненые. Речь шла о по меньшей мере 15 пострадавших лицах.

Эксперт Иван Тимочко отмечал важность удара, поскольку украинские дроны обошли российское ПВО, которое они выставили в оккупированном Крыму. ВСУ регулярно наносят удары и по знаковым военным объектам врага.

