Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что война в Украине не закончится в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Я не очень верю, что война на Украине скоро закончится. Это плохие новости", - заявил турецкий лидер.

Кроме того, он также заявил, что "Европа не сможет оказывать Украине экономическую помощь вечно", и Украина не может конкурировать с Россией экономически.

"Мы надеемся, что эта поддержка будет продолжаться", - подеркнул Эрдоган.

Отвечая на вопрос, как НАТО должно ответить на провокации России в воздушном пространстве Польши и Эстонии, Эрдоган сказал, что НАТО должно использовать "турецкую модель".

"Я думаю, НАТО могло бы использовать модель Турции, которую мы используем как в отношениях с Россией, так и с Украиной. Мы работаем над моделью мира в этих регионах", - отметил он.

Когда закончится война

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас заявляла, что война в Украине может затянуться минимум еще на два года. СМИ писали, что некоторые европейские чиновники полагают, что мира не будет, пока не поменяются лидеры Украины и РФ.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов объяснил, может ли война в Украине закончиться до конца 2026 года. По его словам, чтобы это произошло, должно совпасть много факторов, в частности усиление санкций против РФ, увеличение оборонной и экономической помощи для Украины, способность украинских Сил обороны сдерживать и отбрасывать врага, возможности украинской дипломатии.

