Этот рецепт блинчиков понравится тем, кто не любит взвешивать и измерять продукты.

Классические блины - вкусное, но капризное блюдо. Даже по одному и тому же рецепту изделия могут не получится. Наиболее надежными считаются блинчики, приготовленные на кипятке. Горячая вода скрепляет муку и делает структуру теста однородной.

Попробуйте приготовить блины "Три стакана", и этот рецепт точно станет вашим любимым. Он очень простой и не требует кухонных весов, а результат всегда получается одинаково вкусным.

Рецепт блинов "Три стакана"

Для приготовления понадобятся равные объемы муки, воды и молока. Именно такое соотношение считается идеальным. Соль и сахар добавляйте по вкусу зависимо от того, хотите ли вы сладкое или соленое блюдо.

Подготовьте такие ингредиенты:

стакан муки;

стакан воды (кипяток);

стакан молока;

два крупных или три маленьких яйца;

три столовые ложки масла;

столовая ложка сахара;

щепотка соли.

Молоко и яйца должны быть комнатной температуры, поэтому желательно достать их из холодильника заранее.

Яйца с помощью венчика или блендера нужно взбить с сахаром и солью. Добавить молоко и взбить снова. Муку просеять через мелкое решето (лучше дважды) и всыпать к основной массе. Замесить, пока структура не станет однородной и без комочков. Сейчас тесто на блины на молоке должно быть густым и шелковистым.

Через пару минут влить масло и крутой кипяток. Снова перемешать. По возможности рекомендуется оставить смесь под пленкой на 15 минут, чтобы все продукты хорошо соединились и настоялись. Теперь можно жарить блины на воде и молоке.

На очень горячую сковороду влить немного масла. Убавить огонь до среднего и влить половину половника теста. Распределить по всей площади и жарить 1-2 минуты. Таким образом сделать все блинчики. Если посуда изношенная, то смазывать маслом ее стоит примерно через каждые пять блинов.

Приготовленные по этому рецепту лакомства гарантированно получаются вкусными, не разлезаются и не прилипают, легко переворачиваются.

