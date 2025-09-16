Рассказываем, что нужно сделать, чтобы зеленые помидоры быстро покраснели, если их пришлось убрать с грядки раньше времени.

Иногда помидоры приходится снимать с грядки еще зелеными из-за дождей, заморозков или потому, что нужно убрать огород. Но это не значит, что урожай потерян. Есть простой прием, как довести до спелости зеленые помидоры даже без солнца. Достаточно создать правильные условия и на столе появятся сладкие и сочные плоды.

Куда положить помидоры, чтобы дозрели

Не всегда помидоры успевают налиться и покраснеть прямо на грядке. Поэтому огородники нередко снимают крупные, но еще зеленые плоды, чтобы дать им возможность дозреть дома. Обычно томаты снимают с куста, когда температура опускается ниже +5°C, но не обязательно. Что же делать с такими помидорами дальше?

Чтобы томаты быстро созрели, но при этом остались вкусными, для них нужно создать правильные условия. Вот что советуют огородники:

возьмите коробку или деревянный ящик, а на дно постелите газету или бумагу;

разложите плоды, но так, чтобы они не лежали слишком плотно, можно пересыпать их соломой или опилками;

к зеленым томатам положите один спелый, чтобы он выделял этилен этот газ ускорит дозревание соседних помидоров, можно также для этого использовать яблоко или банан.

Некоторые хозяйки кладут в коробку спелый томат, у которого повреждена кожура: он начинает выделять фолиевую кислоту, которая также стимулирует процесс созревания.

Где лучше созревают помидоры: в темноте или на свету? Коробку с зелеными помидорами советуют держать в сухом, темном месте, с хорошей вентиляцией. Для быстрого дозревания оптимально подойдет температура +20…+25 °C. Именно созревая в темноте, помидоры станут вкусными, а не просто покраснеют под действием света. Поэтому подоконник в этом случае не подходит.

И еще одно правило: для дозаривания подходят неповрежденные и целые томаты тогда они быстро покраснеют и сохранят сочность. Подмерзшие, с признаками болезни или повреждений томаты лучше сразу убрать. Также каждые 3-4 дня пересматривайте плоды - если какие-то начали портиться, удаляйте.

