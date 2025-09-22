Селезнев считает, что НАТО следует действовать решительно, иначе количество провокаций со стороны России будет только расти.

Крупнейший оборонный блок в мире демонстрирует свою абсолютную неспособность действовать решительно, считает эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев комментируя Украинскому радио инцидент с нарушением воздушного пространства Эстонии российскими МиГами 19 сентября.

Указывается, что в тот день аж три российских МиГ-31 находились в воздушном пространстве государства, являющегося членом НАТО.

"12 минут - это слишком много в современной войне. Мы знаем несколько примеров, когда российские ракеты и дроны залетали в воздушное пространство Румынии, Балтийских стран, той же Польши и отсутствие адекватной реакции на такие агрессивные действия приводит к тому, что враг фактически поощряется к дальнейшей эскалации и агрессии", - считает Селезнев.

Видео дня

Эксперт считает, что из-за отсутствия ответной реакции, российский диктатор Владимир Путин будет, вероятно, и дальше совершать новые провокации.

"Зло, которое не наказано, многократно умножается. Пока не будет действенной реакции, пока не будет жесткой реакции со стороны НАТО на такие дерзкие действия России, до тех пор россияне будут нагнетать ситуацию больше и больше", - отметил эксперт.

Он вспомнил событие, произошедшее в 2015 году, когда на территорию Турции на 5 минут залетел российский самолет и был уничтожен. Указывается, что после того был определенный дипломатический кризис в отношениях между Анкарой и Москвой, но потом ситуация стабилизировалась.

"Думаю и сейчас НАТО надо действовать решительнее, иначе провокации со стороны российской армии будут только расти, масштабироваться и кто знает, на какой формат такой агрессии в перспективе выйдет Российская Федерация", - сказал полковник запаса ВМС ВСУ.

Селезнев добавил, что слышал о позиции премьер-министра Эстонии, который говорил об определенной неопределенности и необходимости предоставить дополнительные оценки ситуации. Однако, он отмечает, что эти объяснения не отвечают на вопрос, почему не были уничтожены самолеты, которые являются по определению носителями ракет.

Он предположил, что если все страны-члены НАТО будут проводить консультации, это может занять достаточно длительное время.

"Крупнейший оборонный блок в мире демонстрирует свою абсолютную неспособность действовать мгновенно, действовать решительно и действовать таким образом, чтобы заставить врага прекратить свою агрессию", - подчеркнул эксперт.

Агрессия РФ против НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на заседании Совета безопасности ООН заявил, что Европе стоит действовать решительнее в ответ на российские провокации. Сибига выразил мнение, что то, что сейчас происходит в Польше и Эстонии, напоминает то, как началась агрессия России против Украины: гибридные атаки и эскалация, солдаты без опознавательных знаков, нарушение государственной границы и другие шаги. Глава МИД Украины подчеркнул, что единственный эффективный способ противодействия этой эскалации - это реагировать с силой и единством.

Также мы писали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО не позволят России их запугать. Также он предостерег страну-агрессор от дальнейших провокаций. Сикорский отметил, что российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии через неделю после атаки российских дронов на Польшу. По его мнению, такие нарушения "вызывают подозрение".

Вас также могут заинтересовать новости: