Сейчас больше всего боеспособного ПВО россияне сконцентрировали в восточной части Крыма исключительно для прикрытия Крымского моста.

Украина истребила значительную часть ПВО россиян в Крыму: работа над этим продолжалась начиная с 2022 года и текущий год стал переломным. Об этом соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сказал в эфире "24 Канала", комментируя удар Украины по пансионату Терлецкого в Форосе и еще по нескольким объектам во временно оккупированном Крыму.

"Красота игры заключается в том, что такие удары стали возможными благодаря долгой подготовке - с 2022 года. Вспомните, как мы в середине лета начинали долбить нашими ударами. Тогда было много критики, что нет никакого смысла и что это никак не влияет на линию боевого соприкосновения. Но с накоплением и с развитием наших технологий этот год стал переломным", - сказал он.

Жмайло подчеркнул, что проведенная предварительная работа спецслужб и Сил обороны дала возможность сейчас поражать и НПЗ на территории РФ, что привело уже к дефициту топлива, и наносить "такие точные филигранные удары" по местам скопления верхушки российских оккупантов.

"Сейчас вся живая ПВО россиян находится в восточной части Крыма исключительно для прикрытия Крымского моста. А западная, северные и южная части полуострова меньше защищены. Напомню, что в прошлом году Украина уничтожила лодки, а сейчас поразила уже два из шести самолетов надводного базирования для борьбы с надводными и подводными объектами", - отметил он.

По словам эксперта, все это имеет еще и психологический эффект - что территория Крыма для оккупантов теперь не является безопасной, потому что противодействовать атакам с воздуха россиянам становится ежедневно все труднее и труднее.

Возвращаясь к конкретному удару по пансионату в Форосе, Жмайло отметил, что в этом пансионате любил отдыхать российский диктатор Владимир Путин.

"А если он там бывал, то это означает, что и само здание имеет повышенные меры безопасности, имеет какую-то дополнительную ценность для проведения подобных мероприятий. И если это было "спецобслуживание" - это означает, что там были какие-то чиновники, возможно силового блока. Не стоит ориентироваться на данные РФ о 3 погибших и 16 раненых, потому что глядя на фото разрушений, думаю, реальная цифра будет гораздо больше", - сказал эксперт.

Он отметил, что для такого удара нужно много источников информации - разведка, спутниковые снимки и другие источники.

Последние удары по Крыму

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 21 сентября, раздавались громкие взрывы во временно оккупированном Крыму - российские паблики сообщили о "прилете" по пансионату Терлецкого в Форосе и еще по нескольким объектам. В сети появилась информация, что ресторан в санатории "Форос", который был поврежден атакой, был закрыт на спецобслуживание. По данным росСМИ, там могли отдыхать "важные гости".

Так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате по меньшей мере 15 пострадавших человек.

И как известно, ГУР уничтожили сразу два редких самолета врага. 21 сентября во временно оккупированном Крыму бойцы Главного управления разведки Украины (ГУР) уничтожили два российских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка", а также поразили вертолет Ми-8. В разведке говорят, что уничтожение самолетов Бе-12, которые используются для обнаружения подводных лодок, произошло впервые в истории.

По данным Международного института стратегических исследований, в начале 2023 года на вооружении сил морской авиации России было шесть самолетов-амфибий Бе-12ПС.

