Чтобы нарциссы прижились на новом месте и пышно зацвели, посадите их на новое место именно в сентябре.

Осень - очень плодотворный период для дачников. Это хорошее время, когда сажать бархатцы, луковичные цветы, клубнику и озимые овощи. Любителям нежных нарциссов стоит использовать этот сезон на полную, ведь лучшего периода уже не будет.

Мы собрали советы цветоводов с большим опытом о том, когда выкапывать нарциссы и как посадить их в сентябре. Следуйте инструкции, чтобы весной насладиться красивым и пышным цветением.

Как и когда сажать нарциссы осенью

Советы по высадке цветка опубликовало издание Ideal Home, которое опросило нескольких опытных садовников. Они назвали лучшим временем для посадки конец сентября, когда не так жарко, как летом, но и не чересчур холодно.

Сажать луковицы лучше всего в 20-ых числах месяца при наступлении прохладных ночей. Не стоит затягивать до октября, иначе материал не успеет укорениться до начала морозов.

Очень важна правильная техника того, как сажать нарциссы осенью. Для начала выберите хорошо освещаемый участок с дренированной почвой. Оптимальная глубина лунки - от 10 до 15 сантиметров, а расстояние между соседними цветами - от 10 сантиметров.

После процедуры полейте грядки большим количеством воды, если в ближайшее время не ожидается дождей. Но не переусердствуйте, иначе луковички загниют. Землю над нарциссами желательно засыпать мульчей для защиты от зимних морозов.

Когда пересаживать нарциссы

Если луковичные цветы слишком долго растут на одном месте, то их качество снизится и продолжительность жизни сократится. Чтобы растения не деградировали, их стоит перемещать на новое место. Оптимальным сроком, когда можно пересаживать нарциссы, считается каждые 3-5 лет.

Сайт Breck`s рассказал о тонкостях процедуры. Сначала нужно выкопать луковицы. Удобнее всего это делать в сухую погоду. Лопатой или граблями аккуратно разрыхлите почву под цветком, пока его можно будет легко вытянуть. Легким усилием разберите луковицы на отдельные части, убирая поврежденные и подгнившие.

Если вы сразу хотите пересадить посевной материал, то поместите его на новое место на прежнюю глубину. Луковица и белая "шейка" должны находится под грунтом, а стебель - над землей.

Если хотите посадить позднее, то перед тем, как сажать нарциссы, разложите их на 10 дней в сухом помещении на газетах. За это время листья пожелтеют - удалите их. Слегка соскребите грязь с луковиц. Выложите их прочные сетки и повесьте в прохладном проветриваемом месте. Там храните до посадки.

