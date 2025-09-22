Среди всех новых видеокарт AMD Radeon RX 9070 отличается оптимальным сочетанием цены и качества.

Журналисты издания PC Gamer опубликовали материал, в котором определили лучшее компьютерное "железо". Геймерам и готовящимся сделать апгрейд энтузиастам стоит присмотреться к обозначенным в тексте комплектующим.

К примеру, наиболее удачной видеокартой по совокупности качеств эксперты назвали AMD Radeon RX 9070, а лучшим процессором – Ryzen 7 9800X3D. В категории игровых ноутбуков выбор пал на Razer Blade 16, в котором сочетаются относительно компактные размеры и очень мощное железо.

Топ компьютерного "железа" от PC Gamer

Лучший монитор — MSI MPG 321URX.

— MSI MPG 321URX. Лучший игровой ПК — HP Omen 35L.

— HP Omen 35L. Лучший мини-ПК для игр — Minisforum AtomMan G7 PT.

— Minisforum AtomMan G7 PT. Лучшая материнская плата — MSI MAG X870 Tomahawk WiFi.

— MSI MAG X870 Tomahawk WiFi. Лучшая оперативная память — G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200.

— G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200. Лучший SSD-накопитель — WD_Black SN7100.

— WD_Black SN7100. Лучший геймпад для ПК — GameSir G7 Pro.

— GameSir G7 Pro. Лучшая гарнитура — HyperX Cloud Alpha.

— HyperX Cloud Alpha. Лучший микрофон — Shure MV6 USB Gaming Microphone.

— Shure MV6 USB Gaming Microphone. Лучшая клавиатура — ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless.

— ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless. Лучшая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed.

— Razer DeathAdder V3 HyperSpeed. Лучшая камера для стриминга — Elgato Facecam MK.2.

— Elgato Facecam MK.2. Лучшее кресло — Secretlab Titan Evo.

— Secretlab Titan Evo. Лучший игровой стол — Secretlab Magnus Pro XL.

— Secretlab Magnus Pro XL. Лучший кулер — Noctua NF-A12x25 G2.

— Noctua NF-A12x25 G2. Лучшее портативное игровое устройство — Lenovo Legion Go S.

Ознакомиться с полным списком лучшего компьютерного железа, отобранного редакцией, можно на сайте PC Gamer.

Видео дня

Напомним, ранее Nvidia объявила об историческом сотрудничестве с Intel – она инвестирует в своего главного конкурента $5 млрд и компании займутся совместным производством чипов для ИИ дата-центов и ПК.

Меж тем Steam делился статистикой, какая ПК-сборка самая популярная у пользователей. На первое место среди видеокарт вырвалась RTX 4060, а доля Windows 11 впервые превысила 60%.

Вас также могут заинтересовать новости: