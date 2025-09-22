Журналисты издания PC Gamer опубликовали материал, в котором определили лучшее компьютерное "железо". Геймерам и готовящимся сделать апгрейд энтузиастам стоит присмотреться к обозначенным в тексте комплектующим.
К примеру, наиболее удачной видеокартой по совокупности качеств эксперты назвали AMD Radeon RX 9070, а лучшим процессором – Ryzen 7 9800X3D. В категории игровых ноутбуков выбор пал на Razer Blade 16, в котором сочетаются относительно компактные размеры и очень мощное железо.
Топ компьютерного "железа" от PC Gamer
- Лучший монитор — MSI MPG 321URX.
- Лучший игровой ПК— HP Omen 35L.
- Лучший мини-ПК для игр — Minisforum AtomMan G7 PT.
- Лучшая материнская плата — MSI MAG X870 Tomahawk WiFi.
- Лучшая оперативная память — G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200.
- Лучший SSD-накопитель — WD_Black SN7100.
- Лучший геймпад для ПК — GameSir G7 Pro.
- Лучшая гарнитура — HyperX Cloud Alpha.
- Лучший микрофон — Shure MV6 USB Gaming Microphone.
- Лучшая клавиатура — ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless.
- Лучшая мышь — Razer DeathAdder V3 HyperSpeed.
- Лучшая камера для стриминга — Elgato Facecam MK.2.
- Лучшее кресло — Secretlab Titan Evo.
- Лучший игровой стол — Secretlab Magnus Pro XL.
- Лучший кулер — Noctua NF-A12x25 G2.
- Лучшее портативное игровое устройство — Lenovo Legion Go S.
Ознакомиться с полным списком лучшего компьютерного железа, отобранного редакцией, можно на сайте PC Gamer.
Напомним, ранее Nvidia объявила об историческом сотрудничестве с Intel – она инвестирует в своего главного конкурента $5 млрд и компании займутся совместным производством чипов для ИИ дата-центов и ПК.
Меж тем Steam делился статистикой, какая ПК-сборка самая популярная у пользователей. На первое место среди видеокарт вырвалась RTX 4060, а доля Windows 11 впервые превысила 60%.