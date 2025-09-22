Во вторник, 23 сентября, практически по всей Украине продлится летняя погода с температурой +23°...+26°, а местами на юге и востоке разогреет до +27°...+29°. В то же время на западе страны погода уже начнет меняться на осеннюю. Температура тут местами снизится до +18°...+20° и начнутся дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°.
- Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +12°, днем +20°, дождь.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +20°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +10°, днем +20°.
- В Тернополе 23 сентября ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +10°, днем +26°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, переменная облачность.
- В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.
- В Виннице завтра будет +10°...+26°, переменная облачность.
- В Житомире во вторник ночью будет +12°, днем +25°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, переменная облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +11°, днем +26°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +27°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +12°...+26°.
- В Одессе 23 сентября - переменная облачность, температура ночью +12°, днем +26°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +11°, днем +27°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +12°, днем +27°.
- В Запорожье температура ночью +12°, днем +26°, переменная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +26°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +12°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.
- В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +12°...+26°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +8°, днем +29°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +10°, днем +29°.
Праздник 23 сентября, приметы погоды
23 сентября - зачатие святого Иоанна Крестителя. По приметам, есть листья с березы начали опадать сверху, то зима придет поздно.