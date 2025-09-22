На западе страны температура уже начнет снижать и местами пройдут дожди.

Во вторник, 23 сентября, практически по всей Украине продлится летняя погода с температурой +23°...+26°, а местами на юге и востоке разогреет до +27°...+29°. В то же время на западе страны погода уже начнет меняться на осеннюю. Температура тут местами снизится до +18°...+20° и начнутся дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°.

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +12°, днем +20°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +20°, дождь.

В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Тернополе 23 сентября ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +10°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +10°...+26°, переменная облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +12°, днем +25°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, переменная облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +11°, днем +26°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +27°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +12°...+26°.

В Одессе 23 сентября - переменная облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

В Херсоне во вторник ночью будет +11°, днем +27°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +26°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +12°...+26°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +8°, днем +29°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +10°, днем +29°.

Праздник 23 сентября, приметы погоды

23 сентября - зачатие святого Иоанна Крестителя. По приметам, есть листья с березы начали опадать сверху, то зима придет поздно.

