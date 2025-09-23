По мнению Храпчинского, стоит создать новые инструменты противодействия на базе существующих уже решений, которые используются в Украине.

Бесполетной считается зона, которая позволяет перехватывать любые неустановленные объекты в воздушном пространстве того или иного государства, пояснил офицер воздушных сил Украины в запасе, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский, пишет Радио Свобода.

Он предложил разобраться по поводу атаки на Польшу и перехваченных четырех дронов, остатки которых долетели.

"Если мы говорим о стандартах НАТО, то они предусматривают перехват целей, которые несут угрозу, а также сопровождение целей, которые не несут угрозы", - пояснил эксперт.

По его словам, пилоты НАТО способны отличить российский дрон "Гербера" от российского дрона "Шахед".

"Поэтому здесь, я думаю, приняли решение о том, что перехватывать, а что не перехватывать. Они понимали, что "Гербера" не несет полезной нагрузки, то есть каких-либо взрывоопасных материалов", - отметил Храпчинский.

По его мнению, подход НАТО сработал на пять с плюсом. Но стоимость такого перехвата является достаточно дорогой.

"Мы понимаем, что Европа не сможет то количество дронов, которые Российская Федерация запускает даже по Львовской области, перехватывать такими дорогими ракетами", - отметил эксперт.

Поэтому, по его мнению, было бы уместнее создать новые инструменты противодействия на базе существующих уже решений, которые используются в Украине.

"Мы слышим, что поляки готовы приехать в Украину, чтобы перенимать опыт, как перехватывать такие воздушные цели за счет средств наземного обеспечения", - поделился Храпчинский.

То есть, он объяснил, что не надо поднимать авиацию, стоит сбивать вражеские цели за счет тех же мобильных огневых групп, или других инструментов, которые мы используем для перехвата в воздушном пространстве.

Реакция Польши на дроновую атаку России

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Польши Дональд Туск заверил, что его страна будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу. В то же время, Туск отметил, что Варшава будет осторожно подходить к ситуациям, которые являются менее однозначными. Премьер Польши отметил, что он также хочет быть уверенным в том, что Варшава не останется наедине, если ситуация начнет обостряться.

Также мы писали, что американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что идея отправить истребители НАТО сбивать дроны и ракеты над западными регионами Украины пока не имеет широкой поддержки на Западе. Волкер поделился, что пока только польское правительство поддерживает инициативу, известную как SkyShield. По его словам, правительства остальных стран НАТО считают, что закрыть небо над странами Балтии важнее.

