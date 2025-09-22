Вспоминаем, из чего делали двери в СССР, и откуда пошла мода оббивать их "дермантином".

В советское время практически в каждом подъезде можно было встретить двери, обитые дерматином. Более того - их можно увидеть и сейчас. Такая отделка стала частью советского быта и даже символом эпохи. Она придавала входным дверям особый колорит, а со временем стала неким стандартом и признаком достатка. Оказывается, причина, зачем в СССР двери обшивают дермантином или, если говорить правильно, "дерматином", была не только в этом.

Из чего делали двери в СССР, и почему стал популярным дерматин

Когда речь заходит о советских квартирах, многие сразу вспоминают одну знакомую деталь - входные двери, обшитые дерматином. Большинство уверены, что это делали для красоты, и это одна из причин, но далеко не единственная. Вот для чего это было нужно:

Чтобы сохранить тепло и улучшить звукоизоляцию

Советские двери не отличались добротностью - они были тонкими, плохо сохраняли тепло и пропускали шум. Но ушлые граждане, которых советская жизнь вынуждала искать выход там, где его нет, нашли решение и здесь. Сверху на дверное полотно стали набивать утеплитель с дерматином. Таким образом он служил барьером, который помогал сохранять тепло и снижал уровень шума.

Чтобы защитить от неприятных запахов

Запахи подъезда, мусоропровода и дым через тонкие двери проникали в квартиры так же хорошо, как и шум. Но стоило сделать обивку из дерматина, как ситуация значительно улучшалась. С помощью такой обшивки можно было закрыть большинство щелей и добиться, чтобы дверь не пропускала лишнего.

Чтобы продлить жизнь входной двери

Обшивка дверей служила также защитой для дверного полотна. Если что-то случалось, то заменить дерматин было дешевле, чем поменять дверь. В СССР это было чуть ли не решающим фактором, так как все было в дефиците, и на всем старались экономить.

Чтобы было красиво и не так, как у других

Набитая дерматиновая обивка в сочетании с гвоздями с декоративными шляпками, расположенными по диагоналям, и получившиеся красивые ромбы, помогали скрыть дефекты двери, например, кривизну полотна.

Заводские двери также отличались однообразием, поэтому жильцы "дорабатывали" их своими силами. В стране, где все вокруг было одинаковым, дерматиновая обивка на двери становилась еще и способом выделиться.

Вы спросите: но почему дерматин? После налаживания массового производства этот материал было просто достать, то есть, дефицита в нем не было. И это была самая дешевая альтернатива, которая внешне немного напоминала кожу.

