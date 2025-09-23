ЕС не имеет возможностей для противодействия российским дронам.

Украина должна быть полностью интегрирована в планы по созданию "стены дронов" для защиты границ НАТО, поскольку она имеет опыт и ноу-хау, необходимые для этого. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в интервью агентству Reuters.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что российские провокации выявили "большие пробелы" в обороне Европы и ее способности защищаться от дронов.

"В обороне ЕС есть большие пробелы. Нам не хватает необходимого оборудования, которое позволило бы обнаруживать дроны, следить за ними, отслеживать их и затем уничтожать. Нам этого не хватает", — сказал Будрис.

При этом он напомнил, что Украина каждую ночь борется с дронами и имеет интегрированные системы для противодействия дронам.

"Мы должны вместе с украинцами принести эту технологию на передовую и построить ее там, чтобы она была эффективна", — сказал Будрис.

Говоря о вторжениях России в воздушное пространство НАТО, Будрис сказал, что Москва использует колебания Альянса и дебаты о том, как реагировать, чтобы расширить "серые зоны".

"Мы должны очень четко сформулировать и показать России, что дальнейшая эскалация с их стороны вызовет более жесткую реакцию", — сказал он.

Также Будрис признал требование США к Европе ужесточить санкции против России справедливым.

"Мы должны посмотреть в зеркало. Тот факт, что некоторые европейские страны в прошлом году увеличили импорт СПГ из России, не только постыден, но и опасен, потому что таким образом мы снабжаем военную машину России", — сказал он.

По его словам, как только ЕС "наведет порядок в своем собственном доме", будет легче выработать надлежащую скоординированную стратегию с США.

"Без США и без координации с США европейские санкции слабы. Когда США идут впереди и ведут за собой весь поезд, это работает", — сказал он.

Российские провокации в Европе - другие заявления

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны НАТО не позволят России их запугать и предостерег страну-агрессора от дальнейших провокаций.

В свою очередь министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция применит силу, если это будет необходимо в случае, если Россия нарушит их воздушное пространство.

