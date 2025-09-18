Рассказываем, какие породы древесины лучше всего брать для обогрева свого дома.

В Украине уже полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. При этом достаточно большая часть населения продолжает обогревать свои дома твердым топливом.

Какие дрова лучше - ольха или береза, а также чем стоит отапливать дома - далее в материале. Ранее мы рассказывали, кто может получить помощь на дрова.

Какие дрова лучше для отопления дома

Эксперт по твердому топливу, владелец Koloda.ua Сергей Чайкин рассказал УНИАН, какие дрова выделяют больше тепла и хорошо подходят для дома. Он заявил, что есть:

твердые породы древесины - дуб, граб, ясень, акация;

мягкие породы - сосна;

породы средней плотности - береза, ольха.

По словам эксперта, всеми этими породами древесины можно топить. Но для отопления лучше всего подходят именно твердые породы, потому что ими топить выгоднее - они дольше горят и отдают больше тепла, чем остальные породы, их нужно реже подбрасывать, поэтому они не так быстро расходуются.

"Когда люди хотят немного сэкономить, то обычно выбирают для отопления мягкие породы древесины. Они дешевле, чем остальные. Среди мягких пород древесины в Украине самая популярная сосна. Такие дрова придется подбрасывать чаще, чем древесину других пород, чтобы удержать температуру в жилище, и они быстрее расходуются", - объяснил Чайкин.

Какие дрова лучше для печки

Как отметил эксперт, если дымоход узкий, а тем более старый, то в печь лучше не класть березу и сосну, потому что со временем на стенках дымохода будет скапливаться нагар и, если его не счищать, то возникнут проблемы, в частности, с тягой (огонь может не разгораться).

В связи с этим в печь лучше класть твердые породы древесины - дуб, граб, ясень. Эти дрова нужно реже подбрасывать, они будут дольше гореть и отдавать тепло. Он также рассказал, какие дрова лучше для буржуйки.

"Буржуйку обычно топят в небольшом помещении, к примеру, в гараже, чтобы там поработать, условно - часок-полтора, а потом оттуда уйти. Буржуйка неприхотлива, и ее можно топить чем-то дешевым. В буржуйку можно класть сосну – она легко разгорается и быстро повышает температуру в помещении", - отмечает эксперт.

Если какое-то помещение нужно длительное время обогревать, добавляет Чайкин, то тогда буржуйку лучше топить твердыми породами древесины.

Какие дрова лучше для камина

По мнению эксперта, если камин открытый, то есть нет дверцы, то лучше в него не класть сосну, поскольку при горении она трещит, вылетают угольки, и из-за этого в помещении может возникнуть пожар.

Если же камин закрытый, то нужно использовать породы деревьев, которые не будут закапчивать дверцу. Не стоит в такой камин класть березу, потому что она может эту дверцу немного "подкоптить", и на ней останется черный след.

"Лучше класть в камин твердые породы деревьев – они универсальны. Также очень популярный вариант для каминов – ольха. Эти дрова еще называют царскими за их структуру – они ровные, без сучков, могут быть немного золотистыми и, когда лежат в помещении, то имеют красивый вид. Дрова из ольхи ровно горят, от них нет копоти", - порекомендовал он.

Также Чайкин рассказал, какие дрова лучше для котла. Он отметил, что если речь идет об обычном твердотопливном котле, который обогревает весь дом, то тогда однозначно лучше класть в него твердые породы деревьев, потому что нужно, чтобы древесина долго горела и длительное время давала тепло. Бестселлер среди твердых пород – это дуб.

Какими дровами категорически нельзя топить

Важно знать не только, какие дрова лучше для отопления, но и какие брать не стоит.

По словам эксперта, если котел, камин или буржуйка находятся в жилом помещении, то нельзя в них класть отходы от строительства, к примеру, древесину, которая была обработана лаком или другой химией, поскольку при сгорании такая древесина будет выделять вредные вещества.

"Есть универсальные породы древесины - твердые, и ими можно топить как печь и котел, так и буржуйку. Но есть и небольшие нюансы по использованию других дров, упомянутые выше", - подытожил Сергей Чайкин.

справка Сергей Чайкин Эксперт по твердому топливу, владелец Koloda.ua Сергей Чайкин родом из Запорожья. Еще в 17 лет начал работать с древесиной - был сотрудником фирмы, которая занималась срезанием аварийных деревьев. С 2010 по 2014 год учился в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана на специальность экономика предприятия. Весной 2023 года основал ООО "Колода".

