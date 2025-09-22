Бои 'за голову зайца': военный рассказал, что происходит в районе Доброполья

По словам Сазонова, Путин хочет представить захват Донецкой области как победу в войне.

Полный захват Донецкой области остается основной целью Кремля, сейчас на востоке Украины идут мощные бои, российские солдаты могут оказаться в "котле". Такое мнение на "Фабрике новостей" высказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, которого спросили, что происходит на фронте.

"Говорю сейчас не об интенсивности боевых действий – бывали летом моменты и пожарче, но общая напряженность такая сразу по нескольким точкам, что я не помню вообще… Вот интенсивность боевых действий не сравнить по напряженности с Авдеевкой и Бахмутом, например. Но напряженность общая гораздо жестче. И я боюсь делать какие-то прогнозы потому, что у нас откровенно тяжелая ситуация сразу в нескольких местах", — сказал Сазонов.

По его мнению, в центре приоритетов Кремля остается Донецкая область, захват которой диктатор Владимир Путин хочет предъявить как победу. Военнослужащий поясняет, что сложности у ЗСУ есть и на Харьковском направлении, где оккупантов от мощной атаки на Купянск сдерживают только проблемы с переброской тяжелой техники через реку Оскол. В то же время, отметил Сазонов, пехота "лезет горячо". Также есть проблемы в Сумской области.

Видео дня

"Но ключевое – Донецкая область, потому что для Путина это сценарий выйти красиво. Экономика в России, действительно, трещит. Им бы закончить войну пораньше. И вот, если он захватит Донецкую область, в учебниках истории напишут, дескать, Украина "8 лет бомбила Донбасс", народ Донбасса очень страдал, очень просил о помощи и русский старший брат под руководством великого и мудрого Путина пришел на помощь. И это была СВО - война за освобождение Донбасса", — сказал Сазонов.

По его словам, Москва никогда не признает, что планировала захватить всю Украину, а в случае захвата Донбасса представит это как свою победу в войне против Украины и НАТО. С учетом репрессивной политики, которая проводится в РФ, через 5 лет, как считает, военный, в этой стране все "забудут", что происходило в Украине на самом деле.

"Но для того, чтобы сыграть в эту игру, нужно захватить Донецкую область… Это Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка. За нее идут основные бои сейчас. Противник пытается захватить или, хотя бы, взять под контроль бывшую трассу Харьков-Ростов, сейчас – Харьков-Изюм-Славянск. И он постепенно, по чуть-чуть лезет в сторону Лимана, в сторону Яровой, Дробышева…", - сказал Сазонов.

Он добавил, что с запада оккупанты также пытаются подобраться к этой трассе - со стороны Доброполья. В целом, по его оценке, это длится уже полтора года, и с их стороны - самый логичный ход.

"Они запустили туда этого "зайца". Уши сейчас ему обрезали, голову пытаемся обрезать - это уже Добропольское направление… Все завязано в один мощный узел. В этой "голове зайца" - 51-я армия российская… У них были там мощные резервы для наступления. Поэтому, рассчитывая на этот резерв, они продолжают лезть вперед. И мы вгрызаемся, чуть ли не по метру отрезаем эту "голову зайца"…", - акцентировал Сазонов.

Он утверждает: если действия ВСУ будут успешными, в "котле" окажется очень много российских солдат, и враг получит такой удар, которого не было еще никогда. Однако пока в этом направлении командование РФ продолжает направлять своих военных и это сдерживает ВСУ, которая располагает значительно меньшим количеством живой силы.

Ситуация на Донбассе – последние новости

Напомним, армия Украины более года удерживает Покровск в Донецкой области, но ситуация там ухудшается. По данным Sky News, российские войска пытаются окружить город и создали "зону поражения" беспилотниками, перекрыв маршруты снабжения ВСУ. По мнению представителя Королевского колледжа Лондона, россияне не хотят штурмовать город, поскольку это очень сложно и требует слишком много человеческих ресурсов.

Покровск является стратегическим узлом авто- и железнодорожных дорог и считается "воротами в Донецк". По мнению аналитиков, его падение может поставить под угрозу Краматорск и Славянск.

Вас также могут заинтересовать новости: