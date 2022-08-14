Мэр отметил, что ни одного партизана захватчики так и не нашли.

В оккупированных Мелитополе и прилегающих населенных пунктах из-за подрыва железнодорожного моста российские захватчики второй день подряд проводят фильтрационные мероприятия по поиску партизан.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

"Со вчерашнего дня в Мелитополе и ближайших населенных пунктах проводятся массовые фильтрационные мероприятия. Но ни одного партизана так и не нашли", - отметил он.

В то же время он подчеркнул, что силы сопротивления настолько помогли мосту "устать", что враг не в силах его восстановить уже вторые сутки.

"Минус один железнодорожный мост на юго-западном направлении от Мелитополя равно полное отсутствие русских эшелонов со стороны Крыма... Слава мелитопольским партизанам за ежедневные героические успехи в тылу врага!" - добавил Федоров.

Как сообщал УНИАН, 13 августа партизаны уничтожили железнодорожный мост в районе Мелитополя.

Напомним, что ранее украинские партизаны взорвали штаб пропутинской "Единой России" в оккупированном Мелитополе.

Военный эксперт Александр Мусиенко назвал город одним из оплотов украинского сопротивления на Запорожском направлении.

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