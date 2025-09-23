Уже в ближайшие дни ожидаются слабые заморозки на поверхности почвы.

В ближайшие трое суток характер погоды будет меняться, ветер перейдет на северный и будет переносить более прохладный воздух. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра.

Он отметил, что в ближайшие трое суток характер погоды будет меняться. Сегодня еще будет преобладать погода без осадков. "24 сентября в западных днем и местами - в северной и Винницкой, а 25 сентября уже в восточных, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаем небольшой дождик. На остальной территории - без осадков", - рассказал Семилит.

По его словам, ветер еще будет юго-западный, впрочем уже вскоре он перейдет на северный и будет переносить более прохладную воздушную массу.

"Из-за этого температура ночью будет в пределах +9°...+15°. 25 сентября в Украине, кроме юга и Закарпатья, - снижение температуры до +2°...+7°. В северной, большинстве западных и центральных областей возможны слабые заморозки на поверхности почвы", - сказал синоптик.

В то же время сегодня днем ожидается +22°...+28°, то есть "еще будет тепло". На северо-западе страны - несколько прохладнее: в пределах +16°...+21°.

"В течение 24-25 сентября похолодает уже до +11°...+16°. На юге и Закарпатье немного выше: там до +14°...+19°", - отметил эксперт.

В дальнейшем, 26-27 сентября, ожидается погода без осадков. Температура ночью будет колебаться от +2° до +8°. "В Украине, кроме Закарпатья и юга, на поверхности почвы мы ожидаем заморозки 0°...-3°. А вот дневные максимумы будут достигать +11°...+18°", - отметил Семилит.

На уточнение относительно погоды в выходные, 27-28 сентября, и движемся ли мы сейчас только в сторону похолодания, он отметил: "Да. На выходных у нас в целом будет преобладать поле высокого атмосферного давления, что будет обусловливать погоду без осадков. Только по северо-востоку возможны небольшие осадки, небольшие дожди. Но, опять же, атмосфера переменчива и это еще может несколько измениться", - сказал синоптик.

Относительно температуры, то ее значения будут оставаться такими же, как и в предыдущие дни. То есть ночью будет +2°...+8°, а днем +11°...+16°. "То есть такого значительного повышения пока не прогнозируем", - рассказал Семилит.

В Украину идет похолодание

Как сообщал Погода УНИАН, на этой неделе погода в Украине резко испортится. Ожидается, что 24 сентября в страну зайдет похолодание с дождями, в середине недели температура снизится по всей Украине.

В частности, перед выходными, 26 сентября, в стране ожидается сухая, но прохладная погода с температурой 12-17 градусов. Выходные, 27 и 28 сентября, в Украине также будут прохладными: в большинстве областей ожидается 15-17 градусов тепла, а на юго-востоке - на несколько градусов выше.

