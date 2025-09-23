Живая изгородь это не обязательно постоянная обрезка. Существуют растения, которые годами могут расти без полива и ухода.

Правильно подобрав растения для живой изгороди можно легко обозначая периметр двора и сэкономить время на обрезке. Ведь некоторые растения не только не нуждаются в регулярной стрижке и поливе, а даже лучше себя чувствуют, если их лишний раз не трогать. Профессиональный садовод Томас Раттер в статье для сайта Homes and Gardens советует пять именно таких растений.

Первый из них - боярышник. Он неприхотлив, имеет весеннее цветение, густое зеленое покрытие в течение большей части года и часто является домом для гнездования птиц - настоящих рабочих во дворе. Когда боярышник хорошо прижился, его можно даже не поливать. Простая обрезка верхушек один-два раза в год - это все, что нужно, чтобы держать это растение для живой изгороди в надлежащем состоянии. При этом некоторые виды могут давать вкусные и полезные ягоды.

Садовод отметил, что боярышник нуждается в солнце. А если посадить его в тени, может вытягиваться.

Следующее растение - это тис. Тисовые вечнозеленые аллеи очень хорошо смотрятся. Это морозостойкое растение, медленно растет - не более 25 см в год. И при этом хорошо реагирует на обрезку. А еще за ним очень просто ухаживать, он не нуждается в подкормке или поливе.

Стоит помнить, что тис это ядовитое растение и при работе с ним используйте перчатки.

Также живую изгородь можно насадить из пираканты, известной в народе, как огненный шиповник. Она вечнозеленая, дает прекрасные ягоды, может расти на солнце или в полутени. Кустарник морозостойкий и не нуждается в уходе. Из недостатков - эти кусты очень колючие. А в некоторых регионах - слишком энергичны, и их нужно постоянно сдерживать.

Также прекрасно подойдут для живой изгороди некоторые виды плетистых роз - например Rosa rugosa, еще она известна, как пляжная роза. Эта роза выдерживает морозы до - 40 градусов. Может расти на бедных песчаных почвах, выдерживает полутень.

Еще одним неприхотливым растением садовод называет зверобой и советует присмотреться к нему, как основе для низкой (около 1 м) живой изгороди. Кустарниковый зверобой - это выносливое к морозам, устойчивое растение, которое не требует особого ухода. На солнечном месте из него можно создать густую изгородь. В тенистых местах он не будет давать цветения и будет не таким густым.

Выбирая растения для живой изгороди садовод советует быть внимательными, ведь некоторые виды могут стать инвазионными и от них будет сложно избавиться в дальнейшем.

