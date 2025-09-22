Враг прячется по квартирам, по домам и по подвалам, говорит Селезнев.

После того, как российские оккупационные войска потеряли возможность поставлять ресурсы в Купянск Харьковской области с помощью газовой трубы, враг имеет определенные сложности.

Такое заявление в комментарии "Украинскому Радио" высказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, хотя сейчас оккупанты могут организовать перемещение своих сил через реку Оскол, сделать это с техникой или тяжелой бронетехникой не удается.

"Но тем не менее, продолжается инфильтрация вражеских сил на территории этого населенного пункта. Там враг прячется по квартирам, по домам, по подвалам для того, чтобы иметь определенные накопленные резервы. Украинские Силы обороны проводят поисково-рейдовые действия, выявляют и уничтожают вражеские силы. В принципе, уровень потерь врага достаточно высок, но тем не менее, они упорно продолжают лезть на территорию населенного пункта, создавая для нас немало проблем", – продолжил Селезнев.

По его словам, не стоит верить заявлениям РФ о том, что львиная часть Купянска уже под контролем врага. В то же время отрицать сам факт присутствия врага там тоже не надо, добавил он.

"Потому что в открытых источниках я вижу цифры от 150 до 170 российских штурмовиков, которые сейчас где-то там прячутся по домам. Это проблема. Есть проблема, связанная с ненадлежащей подготовкой этого населенного пункта к обороне. Там до сих пор не проведена полностью эвакуация тамошнего населения. И, де-факто, местные жители служат неким "живым щитом", который прикрывает некоторые действия вражеских оккупантов. Невозможно уничтожить здание, если мы точно знаем, что там вместе с российскими оккупантами находятся и гражданские жители Купянска", – пояснил он.

Кроме того, Селезнев говорит, что есть проблема, которая связана с мониторингом подходов к городу. По его мнению, определенную роль в этом играет недостаточное количество личного состава украинских Сил обороны, которые защищают этот населенный пункт.

"Но то, что контроль над Купянском для нас крайне важен и еще более важен контроль над Купянском-Узловым, контроль над которым так стремится получить враг – это очевидно", – резюмировал военный эксперт.

В России утверждают о якобы захвате села Калиновское, что в Днепропетровской области. В ВСУ эти заявления отрицают – отмечается, что оккупанты по 1-2 человека проникают в населенные пункты, чтобы снять там пропагандистские видео.

Между тем военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что Донецкая область остается одним из приоритетов Кремля, поскольку ее захват диктатор Путин хочет подать как победу в войне. По словам военного, сейчас на востоке Украины продолжаются тяжелые бои.

