Глава МИД Великобритании не исключает, что Москва хочет подорвать территориальную целостность суверенных государств и безопасность Европы.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Лондон и союзники по НАТО будут противостоять российским самолетам в воздушном пространстве Европы, если это понадобится. Такое заявление она сделала во время выступления в Совете Безопасности ООН, пишет Sky News.

"Если нам понадобится противостоять самолетам, которые без разрешения действуют в воздушном пространстве НАТО, мы это сделаем", - сказала Купер.

Глава МИД Великобритании добавила, что последние действия России являются "опасными и безрассудными". По ее словам, они могут являться попыткой подорвать территориальную целостность суверенных государств и безопасность Европы.

Видео дня

Купер считает, что провокации Кремля в Европе могут открыть дверь для прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией. Также она обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину:

"Президенту Путину я говорю: "Ваши безрассудные действия создают риск прямой вооруженной конфронтации между НАТО и Россией". Наш Альянс носит оборонительный характер, но не питайте иллюзий, мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО. Мы бдительны. Мы решительны".

В издании отметили, что за комментариями Купер последовали аналогичные осуждения действий России, в частности, со стороны Франции и Словакии.

США пообещали защищать каждый дюйм территории НАТО

Ранее постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Вашингтон будет защищать своих союзников, если это будет необходимо. По его словам, США призывали Россию прекратить провокации против стран НАТО.

Также постоянный представитель США при ООН отметил, что РФ вновь нарушила воздушное пространство стран НАТО, несмотря на призывы Вашингтона прекратить подобные провокации.

Вас также могут заинтересовать новости: