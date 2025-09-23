Зеленский провел переговоры с Келлогом перед встречей с Трампом (видео)

Зеленский и Келлог говорили о развитии сотрудничества Украины и США, в частности взаимовыгодных соглашений по дронам.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом.

Как отметил украинский лидер в Telegram, он проинформировал Келлога о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска.

Кроме того, стороны также коснулись развития сотрудничества Украины и США, в частности взаимовыгодных соглашений по дронам и закупке американского оружия, которые Киев предложил Вашингтону.

"Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь и Президенту США Дональду Трампу - за усилия для окончания войны и прекращения убийств", - добавил президент.

В пресс-службе Офиса президента отдельно отметили, что Кит Келлог отметил успехи украинских воинов в контрнаступательной операции.

Встреча Зеленского и Трампа

Как сообщал УНИАН, Зеленский и Трамп встретятся на полях Генассамблеи ООН 23 сентября. На встрече планируется обсудить гарантии безопасности для Украины от Европы с учетом участия в них США. Зеленский говорит, что хотел бы получить от всех партнеров сигналы готовности стать гарантами безопасности.

Келлог ранее говорил, что за закрытыми дверями Дональд Трамп значительно злее российского диктатора Владимира Путина, чем он это демонстрирует на публике. Он уже не скрывает раздражение от действий Путина от своих соратников, добавил Кэллог.

