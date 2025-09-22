Более половины опрошенных считают себя европейцами.

Более половины украинцев считают себя европейцами и лишь 8% ассоциируют себя с "советским человеком". Такие данные приводятся в результатах исследования "Проблемы социальной сплоченности в Украине", которые обнародовала Социологическая группа Рейтинг (Rating Group).

Отмечается, что абсолютное большинство украинцев (94%) чувствуют себя гражданами Украины.

"За время полномасштабной войны самоидентификация украинцев еще больше сместилась в сторону страны в целом: люди ассоциируют себя скорее с Украиной в целом, чем со своим регионом (77%). Более половины (52%) считают себя европейцами и только 8% считают себя советским человеком", - сказано в сообщении.

Среди важнейших ценностей опрошенные чаще всего выбирали победу Украины (62%), семью и близких (53%), собственное здоровье (34%), независимость украинского государства (26%), восстановление Украины (20%).

Отмечается, что самое высокое доверие, по данным исследования, к близкому кругу (3.9 из 5), то есть родным, друзьям, жителям города/села. Меньше доверяют общественному кругу (2.9), то есть институтам, организациям, власти, жителям Украины и т.д., а также кругу "других людей" (2.4), то есть незнакомым людям в случайных ситуациях, людям других политических взглядов или национальности.

Среди институтов украинцы выражают самое высокое доверие к волонтерским организациям (63%). Меньше доверяют общественным организациям (30%, еще 37% колеблются), местной (25%, еще 27% колеблются) и центральной (24%, еще 26% колеблются) власти. Украинское общество сохраняет устойчивость. Индекс устойчивости составляет 3.6 (выше среднего уровня) по шкале от 1 (минимум) до 5 (максимум).

Абсолютное большинство опрошенных оптимистично оценивает как будущее Украины (76%), так и собственное (72%).

При этом, более 70% считают, что могут самостоятельно справиться с проблемами, которые у них возникают. Кроме того, высоким является ощущение единства с другими украинцами, его выражают почти две трети респондентов. С местной общиной себя идентифицируют 53%. Несколько ниже оценка уровня солидарности и взаимопомощи (48%), справедливости (45%) в обществе и уверенность в том, что государство в кризисной ситуации примет правильное решение (44%).

По данным исследования, 86% украинцев оказывали помощь людям, которые оказались в сложной ситуации во время войны, в частности 27% преимущественно помогали людям за пределами семейного круга.

Респонденты активно помогают ВСУ - 70% постоянно или время от времени помогают финансово, 44% - нефинансово (сетки, свечи, ремонт авто и т.д.). Также относительно распространенной является помощь беженцам, переселенцам, людям с инвалидностью (49%). Более активны жители Запада и Центра, а также более обеспеченные опрошенные.

Большинство украинцев не хочет восстановления СССР

Как сообщал УНИАН, в 2000 году лишь чуть больше половины (53%) украинцев однозначно отвечали, что не стремятся к восстановлению Советского Союза.

По результатам опроса Центра Разумкова, проведенного с 22 сентября по 1 октября 2022 года противниками восстановления СССР было 87% украинцев, что на 18% больше чем в 2021 году.

Однозначно хотели восстановления СССР лишь 3% опрошенных (в 2000 году таких было 19%, в 2021 году - 10%), а еще 11% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально" (в 2000 году - 28,5%, в 2021 году - 21%).

