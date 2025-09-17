Рассказываем, какие суммы нужно будет предъявить, чтоб можно было въехать в страны Евросоюза.

Украинцы продолжают активно путешествовать по разным странам, а потому важно знать, сколько нужно денег для выезда за границу. Государства обычно требуют, чтоб у тех, кто планирует посетить их территорию, было достаточно средств.

Какая сумма денег должна быть при въезде в Польшу и другие страны ЕС и Шенгенской зоны, а также как проходит проверка пограничниками - далее в материале.

Сколько денег нужно иметь при себе для въезда в страны ЕС

Страны Евросоюза предъявляют требования в зависимости от срока пребывания - чем больше дней планируете провести, тем большей должна быть сумма. Мы разобрались, сколько нужно предъявить средств для поездки на один день, так каждый сможет подсчитать, сколько потребуется денег.

Чтобы въехать в Германию, у вас должно быть 45 евро на день. Польша требует 300 злотых, если от 1 до 3 дней, и 100 злотых в день, если поездка длится дольше. Чтоб въехать в Чехию или Литву на день нужно 40 евро, в Латвию - 14 евро, в Эстонию - 86 евро, а в Данию - 47 евро.

Австрия и Люксембург выдвигают требования в зависимости от цели визита. Сколько денег нужно, чтоб въехать в:

Бельгию - 45 евро (съемное жилье) / 95 евро (проживание в отеле);

Венгрию - три евро;

Грецию - 50 евро или минимум 300 евро на 5 дней;

Италию - 269,60 евро (на поездку от 1 до 5 дней);

Испанию - 71 евро;

Лихтенштейн - 91 евро (27 евро для студента);

Мальту - 48 евро;

Нидерланды - 34 евро;

Норвегию - около 47 евро (544 норвежских кроны);

Португалию - 75 евро + 40/день;

Словакию - 56 евро;

Словению - 70 евро (35 евро для лиц младше 18 лет с родителями);

Финляндию - 30 евро;

Францию - 32,50 евро (с проживанием) / 120 евро (без подтверждения жилья);

Швецию - 47 евро;

Швейцарию - 91 евро (27 евро для студента).

Теперь перейдем к тому, как происходит подтверждение этих средств при выезде из страны.

Как на таможне проверяют наличие денег

Туристов и мигрантов часто беспокоит, нужно ли показывать деньги на границе. При выезде с Украины сотрудники Госпогранслужбы могут попросить подтвердить достаточное количество средств. Это могут быть:

банковская выписка;

чек из банкомата с остатком на счете;

наличные;

подтверждение бронирования жилья, которое покрывает расходы.

Как известно, если в путешествие взять с собой от 10 тысяч евро или эквивалент этой суммы, нужно подать соответствующую декларацию. Если в документе будут ошибки или не предоставлять его, это может привести к штрафу и конфискации.

Проблемы могут возникнуть и если перевозите меньше 10 тысяч евро - в случае подозрения, что они незаконного происхождения.

Важно быть готовым к тому, что у таможенников есть право на проведение личного досмотра, проверки багажа и авто.

