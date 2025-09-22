Глава МИД Украины считает, что Западу стоит активно использовать все имеющиеся инструменты.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Европе стоит действовать решительнее в ответ на российские провокации. Такое заявление он сделал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

"То, что мы сейчас видим в Польше и Эстонии, напоминает то, как началась агрессия России против Украины. Гибридные атаки и эскалация, солдаты без опознавательных знаков, нарушение государственной границы и другие шаги. Мы можем видеть, как эта схема повторяется, но в других формах. Единственный эффективный способ противодействия этой эскалации - это реагировать с силой и единством", - сказал Сибига.

Глава МИД Украины считает, что Западу стоит активно использовать все имеющиеся инструменты, такие как заседание Совета Безопасности или применение статьи 4 НАТО. Тем не менее он призвал предпринимать больше практических, а не политических шагов.

Видео дня

"Слабая или поздняя реакция лишь поощрит дальнейшую агрессию России", - добавил Сибига.

Министр иностранных дел Украины напомнил, что всего 10 дней назад в ООН провели экстренное заседание по запросу Польши, после того, как в воздушное пространство страны вторглись около 20 российских дронов.

"Сегодня мы встречаемся по срочной просьбе Эстонии после того, как три российских самолета нарушили ее воздушное пространство. Что дальше? Какое еще экстренное заседание нам придется провести в ближайшие недели? Кто будет следующей страной, которая будет иметь дело с провокациями России?", - возмутился Сибига.

Сикорский предостерег Путина от провокаций в отношении стран НАТО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что союзники по НАТО не позволят России их запугать. Он предостерег российского диктатора Владимира Путина от дальнейших провокаций.

Об этом Сикорский сказал 22 сентября на экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванном Эстонией после вторжения российских истребителей МиГ-31 в ее воздушное пространство.

Вас также могут заинтересовать новости: