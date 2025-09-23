Наличие такой детали в образе объясняется двумя причинами.

Классического пирата каждый человек представляет себе, как грязного и неухоженного разбойника в треуголке, с повязкой на глазу и серьгой в ухе. Иногда воображение предлагает даже попугая на плече. И если шапку и повязку как-то можно себе объяснить, то что означала серьга в ухе пирата и зачем ее носили - вопрос интересный.

На каком ухе носят серьги пираты и зачем они это делают

И настоящие пираты, такие как Эдвард "Черная Борода" или Уильям Кидд, и вымышленные, вроде капитана Джека Воробья, носили серьги. Объясняется это не любовью к украшениям, а практическим смыслом и верой в магию.

Дело в том, что серьга в ухе, не важно - в левом или правом, для пиратов издавна была предметом эзотерическим. Так же точно, как и браслеты, и кольца, серьги воспринимали как амулеты, которые могут отпугнуть от моряков злых морских духов - об этом пишет историк Гейл Сэлинджер. Люди, которые всю свою жизнь проводят наедине с толщей воды, в принципе очень суеверны, а пираты уж тем более. Это и не удивительно, ведь если твоя жизнь ежеминутно зависит от погоды, природы и других обстоятельств, которые ты не можешь контролировать, волей-неволей начнешь верить в потусторонние силы, прося у них помощи и защиты.

Именно поэтому серьги стали еще одним атрибутом эзотерических ритуалов - точно так же, как и, например, мумифицированные кисти висельников. Их некоторые корсары носили на веревке, привязывая к штанам или просто вешая на шею. Считалось, что часть тела погибшего на виселице защитит нового ее владельца от той же участи. Кроме того, пираты верили и в целебные свойства камней, поэтому серьги с камнями особенно ценились - они могли защитить от различных болезней и инфекций.

Еще одна причина, зачем пираты носили серьги - недоверие к "коллегам по цеху". Несмотря на то, что воровство жестоко наказывалось, товарищи все равно могли пытаться красть друг у друга золото и другие украшения. Для того чтобы уберечь себя от пустых карманов, пират надевал все награбленное прямо на себя. Конечно, привязывать к телу какие-нибудь кубки или тарелки уже тогда было моветоном, но обвешаться украшениями считалось вполне нормальным и логичным поступком.

Однако практический смысл ношения серег заключался не только в этом - украшения могли стать платой за похороны корсара, если он погибнет в бою или от шторма. Когда тело найдут, родные и друзья смогут снять серьгу и рассчитаться ею за похороны. Также иногда можно услышать об еще одной теории, согласно которой корсары перед выходом в море клеили к своим серьгам пчелиный воск. Если начинался бой, моряки могли отлепить куски воска и засунуть в уши, таким образом приглушив звук от пушки. Это позволяло дольше оставаться в сознании и эффективнее сражаться.

