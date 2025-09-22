В iOS 26 можно управлять iPhone при помощи языка и мимики: как это работает

В соцсетях уже завирусились видео, где пользователи применяют новую функцию для того, чтобы листать ленту тиктока.

В iOS 26 Apple не только провела крупнейший редизайн системы со времен iOS 7, но и внедрила продвинутую поддержку управления смартфоном при помощи мимики.

В качестве сигнала можно поднять брови, открыть рот, улыбнуться, высунуть язык, подмигнуть, сморщить нос и так далее. Каждому из этих жестов можно присвоить свою команду, например повышение громкости, открытие камеры или прокрутка вниз/вверх.

Для активации функции надо перейти в "Настройки" → "Универсальный доступ" → "Отслеживание движения головы" и переключить тумблер. Для отслеживания глаз iPhone использует фронтальную камеру, поэтому важно, чтобы лицо всегда находилось в кадре.

В соцсетях уже вирусятся видео, где пользователи применяют новую функцию для того, чтобы листать ленту тиктока. Они настроили команду "Свайп вверх" при высовывании языка.

Первоначально функции Универсального доступа предназначались для людей с инвалидностью, в том числе парализованных. Но за долгие годы каждый пользователь стал находить в этом меню что-то полезное и для себя.

Меж тем владельцы iPhone массово жалуются на слишком быструю разрядку аккумулятора своих гаджетов после установки iOS 26. В Apple говорят, что это нормальное явление после крупных обновлений ОС и со временем телефоны вернуться к привычной работе.

Пользователям iPhone, которые все еще "сидят" на iOS 18, специалисты советуют подождать пару-тройку недель до стабильной версии в духе 26.0.3, где, как минимум, будет устранено большинство недочетов.

