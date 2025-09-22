Разрыв между реальностью и научной фантастикой в будущем может сократиться еще сильнее.

Ученые считают, что известное "пророчество" писателя-фантаста Айзека Азимова становится реальностью. Исследователи сходятся во мнении, что из космоса падает что-то странное, пишет ECONews.

Отмечается, что в рассказе "Причина" упоминается космическая станция, которая собирает солнечную энергию и использует микроволны для передачи энергии на Землю. Современные открытия указывают на то, что с неба действительно падают природные и искусственные объекты, что наводит ученых на мысль, что почти столетнее предсказание писателя можно воспринимать как реальность.

В издании напомнили, что сразу в нескольких рассказах Азимова упоминаются два вымышленных персонажа - Пауэлл и Донован. В рассказе "Разум" они работают на удаленной космической станции, генерирующей энергию из солнечного света в космосе и передающей эту энергию на заводы с помощью микроволновых лучей. Первоначальная концепция передачи энергии из космоса была вымышленной, но она проложила путь для космической солнечной энергетики, при которой солнечная энергия собирается в космосе в районах с интенсивным солнечным светом, а затем передается на Землю.

В издании добавили, что концепция Азимова о микроволнах космической станции может показаться не связанной с объектами, падающими с неба, но между ними есть связь. В одном случае речь идет об объектах, летящих из космоса на Землю, а в другом - о микроволновых лучах, проецирующих энергию обратно на Землю.

В реальности на Землю попадает не только естественная космическая пыль, но и обломки, а также сгоревшие спутники. Кроме того, на нашу планету падают частицы металлов, метеориты и частицы материи.

Ученые предупредили, что объекты, которые падают на Землю, наносят ущерб окружающей среде. Металлы и сплавы могут повлиять на озоновый слой и химический состав атмосферы. Также существуют риски для безопасности, поскольку падающие обломки могут повредить имущество и представлять угрозу для жизни.

В издании резюмировали, что разрыв между реальностью и научной фантастикой в будущем может значительно сократиться. В частности, в 1941 году Азимов уже предсказал появление солнечной энергии, излучаемой из космоса.

Напомним, что в марте 2024 года Земли достиг радиовсплеск из далекой Вселенной, который прибыл на нашу планету примерно после 10 миллиардов лет полета. Астрономы называют его быстрой радиовспышкой (fast radio burst) - FRB 20240304B.

Радиовсплеск длился всего несколько тысячных долей секунды. Но за это время она выделила столько энергии, сколько Солнце излучает за несколько дней.

Вспышку локализовали с помощью радиотелескопа MeerKAT, который расположен в Южной Африке. Затем с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба подтвердили галактику, откуда она прибыла.

