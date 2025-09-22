Ранее государство Палестина признала, в частности, и Канада.

Франция признала государство Палестина. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, настало время для того, чтобы ХАМАС освободил 48 заложников, которых удерживает. Кроме того, нужно "остановить войну, массовые убийства и перемещение гражданского населения".

"Пришло время, потому что везде царит чрезвычайная ситуация. Пришло время мира, потому что остались считанные мгновения, чтобы его удержать. Ничто, ничто уже не оправдывает продолжение войны в Газе. Все предписывает положить ей конец", – добавил Макрон.

Ряд стран признали государство Палестина

Канада, Австралия и Великобритания официально признали государство Палестина. СМИ объясняли, что такое решение Лондона стало серьезным поворотом во внешней политике Великобритании. Последние несколько лет власти страны заявляли, что признание Палестинского государства должно происходить в рамках мирного процесса и в нужный момент.

Отмечалось, что решение о создании двух государств предусматривает создание палестинского государства на Западном берегу и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

После признания государства Палестина Израиль выступил с жестким заявлением. Там решение Канады, Австралии и Великобритании раскритиковали.

"Израиль не примет ни одного оторванного от реальности и вымышленного текста, который пытается заставить его согласиться на неприемлемые границы", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Израиля.

