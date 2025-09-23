Сильных магнитных бурь не ожидается, но есть веротность шторма уровня G1.

Во вторник, 23 сентября, серьёзных магнитных бурь не ожидается. По данным прогнозов NOAA и meteoagent, магнитное поле Земли будет в основном спокойным или слабо возмущённым.

Уровень активности в течение дня будет Kp 2-3, это считается нормой. Вероятность выхода на уровень слабой бури уровня G1 очень низкая, но все же есть.

Как сообщается Британская геологическая служба, скорость солнечного ветра сейчас растет по сравнению с фоновыми уровнями из-за поступления высокоскоростного потока от корональной дыры. Ожидается, что это влияние продолжится 23 сентября, что может привести к геомагнитным условиям от активного состояния до магнитно бури уровня G1.

Видео дня

Во время таких условий возможны только лёгкие кратковременные помехи связи и GPS. Для здоровья магнитная обстановка будет спокойной, серьёзного влияния на метеочувствительных людей также не прогнозируется.

Солнце становится более активным - что известно

Ученые предупреждают, что магнитных бурь станет больше. Согласно новому исследованию, солнца становится более активным, хоть ранее и ожидалось обратное.

Исследователи пока не установили точную причину, почему это происходят, но говорят, что подобное случалось и ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: