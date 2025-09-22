Яли отметил, что сессия Генассамблеи будет происходить после актов агрессии России против европейских государств.

На этой неделе каких-то прорывов для Украины, в частности по гарантиям безопасности, ожидать не стоит. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины.

Отвечая на вопрос, чем для Украины важна текущая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что "важна она тем, что, пожалуй, впервые она будет происходить после актов агрессии против европейских государств".

Яли отметил, что для Украины - это площадка для переговоров, на которой встречается абсолютное большинство лидеров самых влиятельных стран мира, что является точным для проведения переговоров и координации позиций с нашими ключевыми партнерами в противостоянии российской агрессии.

На вопрос, насколько реально, что на этой неделе будут как-то четко очерчены гарантии безопасности для Украины, он отметил, что совершенно не уверен в этом.

"Скорее наоборот. Скорее, что не будет этой конкретики, потому что позиции сторон и прежде всего Украины с нашими партнерами различаются. То есть если они не могут даже договориться относительно санкционного давления... Украине, конечно, интересны такие гарантии безопасности, которые могут предотвратить будущую агрессию. Вот там президент Финляндии Стубб говорил, что вступление в войну с Россией может быть такой гарантией", - сказал Яли.

В то же время, добавил он, "мы видим не реакцию НАТО на откровенную агрессию России против Польши". "Лидеры европейских государств, той же Великобритании, Германии, Франции и тем более Соединенных Штатов не готовы посылать даже небольшой свой военный контингент даже на территории не непосредственно боестолкновения, то что мы можем говорить? То есть за эту неделю никаких прорывов, конечно, ожидать не стоит", - считает эксперт.

Участие Зеленского в сессии Генассамблеи ООН

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на неделе Генассамблеи ООН встретится с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, кроме встречи с Трампом запланировано много других дипломатических мероприятий. Первые встречи будут уже 22 сентября. Кроме того, президент в частности анонсировал саммит по возвращению украинских детей.

