Александра Зарицкая предположила, что экс-супруги могут снова быть вместе.

Украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала об отношениях своего продюсера Юрия Никитина и его экс-супруги Ольги Горбачевой.

Не секрет, что звездные супруги недавно объявили о разводе после девяти лет брака. По словам Зарицкой, продюсер активно работает и часто упоминает бывшую жену в своих соцсетях.

"Юра взрослый, во-первых. Во-вторых, я его так уважаю, что не могу сказать: "Ну, что ты там? Ну, как ты? Держишься?". Я вижу, что он начал много работать, очень включился в нашу группу. Такой: "Все, надо альбом заканчивать. Нужно все-все-все". И у них хорошие отношения. И по его сторис вы видели? Он постоянно постит: "Моя Оля, моя Оля, моя Оля", - отметила Александра в проекте "Тур зірками".

Она также отметила, что не знает всех подробностей их личной жизни. Но их история любви, по мнению Зарицкой, со временем может иметь продолжение. Об этом певица сказала так:

"Я не знаю, что там на самом деле происходит... Они же уже разводились один раз. Поэтому, может, знаете, Бог любит троицу, и, возможно, скоро узнаем, что все в порядке".

К слову, летом этого года певица Ольга Горбачева призналась, что разводится со своим мужем - продюсером Юрием Никитиным. По ее словам, процесс завершения отношений длится последние восемь месяцев. Объясняя причины разрыва, Ольга вспомнила свои "гормональные изменения последних трех лет", а еще коллективное прохождение через "какой-то процесс умирания". Кстати, экс-пара уже проходила через кризис в 2009 году. Они воспитывают двух дочерей: 20-летнюю Полину и 11-летнюю Серафиму.

Напомним, ранее Юрий Никитин трогательно обратился к Горбачевой в годовщину свадьбы.

