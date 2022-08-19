Противники грозятся заминировать все важные объекты инфраструктуры, если будут отступать, отметил мэр Мелитополя.

Российские оккупанты минируют теплоцентрали и котельные в оккупированном Мелитополе Запорожской области, чтобы обвинить Украину и ее Вооруженные силы в срыве отопительного сезона.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Уже второй день идет минирование наших теплоцентралей и больших котельных, которых в городе Мелитополе три. Они их минируют и хотят сделать диверсию для того, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины, силы сопротивления, которые действуют на территории города, и на них возложить ответственность за то, что нет отопления", - сказал он.

Федоров прогнозирует коммунальный коллапс осенью на территории временно оккупированной Запорожской области. На этих территориях нет газоснабжения, и оккупанты не могут его восстановить.

Также, по его словам, оккупанты угрожают заминированием всех важных объектов инфраструктуры в случае отступления.

Федоров отметил, что среди оккупантов - панические настроения.

Напомним, российские захватчики рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Врагам удалось взять под контроль Мелитополь, однако против них выступили партизаны. В городе не раз раздавались взрывы.

В частности, 16 августа Иван Федоров сообщил, что в Мелитополе было зафиксировано два взрыва в районе подстанции.

По предварительным данным, был поврежден транзитный кабель. Остановилось вещание подконтрольного оккупантам эфирного телевидения.

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