Премьера первой серии состоялась 7 января 2023 года.

Производство украинского мультсериала "Пес Патрон" остановлено в связи с решением президента США Дональда Трампа о закрытии грантовых программ USAID. Об этом передают "Українські Новини" со ссылкой на автора сценария мультсериала, аниматора Сашу Рубан.

По ее словам, в первом сезоне вышло 10 серий и специальный эпизод, а также пять серий второго сезона, остальные пять серий завершить не удалось.

"Господин Трамп сказал: "...управляли грантовыми программами кучка сумасшедших, и мы их выгоним". И грантовые программы были отменены", - сказала она.

Видео дня

Отмечается, что в связи с решением Трампа пострадал еще один украинский анимационный проект - сериал "На краю миров".

Напомним, в конце августа государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что USAID официально переходит в режим ликвидации.

Мультсериал "Пес Патрон" - что известно

Анимационный сериал "Пес Патрон" создан в образовательных целях для детей. Его главный персонаж - джек-рассел-терьер Патрон, известный как собака-сапер и помощник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Проект призван в доступной форме объяснять правила минной безопасности и показывать, как правильно действовать при встрече с опасными предметами. Премьера первой серии состоялась 7 января 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: