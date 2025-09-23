USS Nimitz будет заменен во флоте США на новый корабль.

Трудно назвать более влиятельный или знаковый авианосец, чем USS Nimitz (CVN-68). Он является одним из важнейших военных кораблей всех времен.

Nimitz – старейший американский авианосец, который все еще находится на службе. Вывод легендарного корабля из эксплуатации запланирован на 2026 год, рассказывает Slash Gear. Это событие ознаменует конец целой эпохи.

"USS Nimitz и другие атомные авианосцы класса Nimitz, появившиеся после него, помогли открыть новую эру глобального влияния и мощи ВМС США. Более чем 50-летняя история службы Nimitz включает боевые действия на театрах военных действий по всему миру, от иранского кризиса с заложниками 1979 и 1980 годов до его последней роли поддержки в ирано-израильской войне 2025 года", – говорится в материале.

Конец эпохи: что надо знать о легендарном авианосце

Авианосец USS Nimitz был назван в честь адмирала Второй мировой войны Честера В. Нимица. Корабль ввели в эксплуатацию в 1975 году. Он был первым в своем классе. Позже было создано еще девять авианосцев этого класса (от CVN 69 до CVN 77). Они были введены в эксплуатацию до конца 2000-х годов.

Нимиц был оснащен двумя ядерными реакторами A4W, как и другие авианосцы с ядерным двигателем. Этот корабль имеет неограниченный радиус действия, с единственной перезаправкой и модернизацией в середине срока службы. Эти действия помогли продлить срок его службы до более 50 лет.

На его палубе базировались все типы военно-морских самолетов, от F-4 Phantom времен Вьетнама до культового F-14 Tomcat. В последнее время он служил "домом" для высокотехнологичных F-35C Lightning II.

Но уже скоро легендарный USS Nimitz будет заменен во флоте новым кораблем класса Ford USS John F. Kennedy. Ожидается, что поставят его в 2027 году.

Что будет с легендарным авианосцем: прогнозы неутешительны

По состоянию на сейчас ВМС США планируют вывести авианосец "Нимиц" из эксплуатации в мае 2026 года. Однако авторы не исключают, что учитывая текущие события в мире, эту дату могут изменить.

"Когда корабль в последний раз войдет в порт, его вывод из эксплуатации не будет коротким и простым процессом. Оба его ядерных реактора нужно будет тщательно очистить от топлива и демонтировать, прежде чем поместить в защищенный транспортный контейнер. Оттуда его доставят к военно-морскому реакторному комплексу в Айдахо", – пишет ресурс.

И эти проблемы экологического характера также являются причиной, по которой легендарный авианосец не смогут превратить в музейный корабль, как это произошло со многими другими выведенными из эксплуатации американскими авианосцами.

Когда "Нимиц" выведут из эксплуатации, те детали, которые пригодны к использованию, будут переделаны и сохранены для других авианосцев флота. Корпус авианосца, к сожалению, будет разобран.

"Несмотря на это, влияние USS Nimitz на историю ВМС США и морскую мощь страны никогда не будет забыто. Помимо военно-морской службы, "Нимиц" также занимает важное место в культуре. Авианосец сыграл ключевую роль в фильме 1980 года "Последний отсчет", одном из многих фильмов, в которых авианосцы занимают ведущее место", – добавляют авторы.

Сколько истребителей могут нести американские авианосцы

Американские авианосцы класса "Нимиц" теоретически могут нести 90 самолетов. Однако на практике эта цифра значительно ниже. Обычно корабли этого класса эксплуатируются с примерно 56 самолетами.

В то же время USS Gerald R. Ford (США) способен перевозить более 75 самолетов различных типов: истребители, вертолеты и вспомогательную авиатехнику. Количество бортов может меняться, в зависимости от поставленной задачи.

