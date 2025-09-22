Мальчик является настоящим любимцем публики.

Младший сын принца и принцессы Уэльских имеет новое хобби, связанное с природой. 7-летний принц Луи увлекся сбором каштанов.

Об этом во время встречи с участниками скаутской программы Scouts' Squirrels и главным скаутом Дуэйном Филдсом рассказала Кейт Миддлтон, передает Hello! magazine. По словам принцессы, мальчик даже возит собранные каштаны в игрушечных грузовиках:

"Мы постоянно находим каштаны в шкафах, в его постели - они повсюду!".

Как отмечает Woman & Home, это далеко не первое увлечение детей. Во время локдауна 10-летняя принцесса Шарлотта проявила интерес к паукам, а принц Джордж в двухлетнем возрасте был "одержим" воздушным кадетством.

В прошлом году принц Уильям признался, что Луи начал играть на барабанах. "Мой самый младший учится играть на ударных - именно поэтому я все время хожу с заткнутыми ушами", - шутил он.

Ранее СМИ сообщили, что Кейт Миддлтон берет паузу в исполнении публичных обязанностей, чтобы набраться сил после болезни и провести время с детьми.

