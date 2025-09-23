В частности, поврежден ЗРПК "Панцирь-С1".

В результате атаки украинских дронов на оккупированный Крым в ночь на 21 сентября были повреждены объекты ПВО и военная инфраструктура россиян. Об этом пишет Astra, ссылаясь на источники в экстренных службах региона.

По данным тг-канала, два дрона ударили по автоколонне мобильного пункта 31-й дивизии ПВО в районе села Волочаевка в Раздольненском района и уничтожили радиолокационную установку.

Кроме того, еще один беспилотник взорвался и повредил ЗРПК "Панцирь-С1" в районе села Донское Симферопольского района. Также один военнослужащий получил ранение.

Также сообщается, что в результате двух ударов, нанесенных, предположительно, ракетами "Нептун", были повреждены здания казармы, клуба, учебного корпуса и столовой 31-й дивизии в районе села Витино Сакского района.

Ранее российское Минобороны сообщало, что в ночь на 21 сентября над Крымом были сбиты 12 БПЛА, еще 4 — над акваторией Черного моря.

Удары по оккупированному Крыму

21 сентября ГУР впервые удалось сжечь российские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" во временно оккупированном Крыму. Также тогда удалось поразить вертолет Ми-8.

Также ранее были поражены три вертолета Ми-8 и радиолокационная станция "Небо-У".

