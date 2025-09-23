С 2024 года доходы сотрудников оборонных предприятий в России снизились на 10%.

К августу текущего года спрос на новые кадры на предприятиях военно-промышленного комплекса России снизился до рекордного уровня с начала полномасштабной войны в Украине, сообщает издание "Новая газета. Европа".

Журналисты пришли к такому выводу после того, как провели исследование. Они изучили базу вакансий сервиса поиска работы hh.ru. В рамках исследования, они загрузили с сайта все вакансии за период от января 2022 до 31 августа 2025 года. Далее журналисты отфильтровали среди работодателей предприятия ВПК, которые работают на прямые нужды фронта.

Отмечается, что их оказалось 1266. Примечательно, что за три года полномасштабной войны против Украины эти предприятия опубликовали более 577 тысяч вакансий.

Проведенный анализ свидетельствует, что наем в оборонной отрасли достиг пика в первый год войны. Отмечается, что в августе 2022-го на ВПК приходилось почти 2% всех вакансий агрегатора, тогда как летом этого года военные предприятия опубликовали 34,5 тысячи вакансий.

Издание указывает, что даже до начала полномасштабного вторжения, в январе 2022 года, в оборонном комплексе нанимали сотрудников активнее.

В материале говорится, что в связи с ростом государственного заказа в ВПК началась гонка зарплат, что обострило дефицит кадров и разогнало инфляцию. По данным журналистов, уже весной 2025 года зарплаты в ВПК перестали расти.

Более того, предлагаемые в новых вакансиях доходы сотрудников оборонных предприятий снизились на 10% с 2024 года. При этом, производители дронов и ракет увеличивают оклады для новых сотрудников.

Ранее УНИАН сообщал, что на Покровском направлении, по словам представителей группировки "Центр", российские войска начали оборудовать самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С" импровизированными защитными клетками и антеннами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На кадрах видно, что гаубицы, накрытые тяжелыми металлическими клетками, которые военные сами назвали "мангалами". Указывается, что дополнительно россияне монтируют антенны РЭБ, чтобы глушить каналы связи украинских беспилотников.

Также мы писали, что авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что "стена дронов" будет малоэффективной, если не будет проходить по границе реки Днепр. Храпчинский отметил, что старый подход к защите является недейственным, поэтому надо строить более качественные системы, которые будут автоматизированы. По его мнению, надо говорить уже о стратегическом решении, а не о точечных попытках защитить себя в конкретных городах от ударов дронов.

