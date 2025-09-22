По словам Уолтца, Россия должна начать вести прямые переговоры с Украиной.

Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц заявил, что Вашингтон призвал Россию прекратить провокации против стран НАТО. Во время заседания Совета Безопасности ООН он заверил, что США будут защищать своих союзников, если это будет необходимо, пишет Sky News.

"Я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый дюйм территории НАТО. Россия должна немедленно прекратить такое опасное поведение", - сказал Уолтц.

Также постоянный представитель США при ООН отметил, что РФ вновь нарушила воздушное пространство члена НАТО, несмотря на призывы Вашингтона прекратить подобные провокации.

Видео дня

"Я еще раз призываю Россию, как постоянного члена этого совета, поддерживать международный мир и безопасность, уважать суверенитет своих соседей, прекратить нарушение их воздушного пространства. И я призываю Россию вести прямые переговоры с Украиной, чтобы положить конец этой войне", - добавил Уолтц.

Польша будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна будет сбивать объекты, которые нарушают ее воздушное пространство и представляют угрозу. Он добавил, что Варшава будет осторожно подходить к ситуациям, которые являются менее однозначными.

Туск отметил, что он также хочет быть уверенным в том, что Польша не останется наедине, если ситуация начнет обостряться.

Вас также могут заинтересовать новости: