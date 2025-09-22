В некоторых кругах администрации Трампа балтийские страны считаются опасно агрессивными в своем отношении к Путину.

Публичная позиция НАТО однозначна: Альянс, который состоит из 32 стран, будет защищать каждый сантиметр своей территории, пишет Financial Times.

В статье говорится, что эта преданность была продемонстрирована на военной базе Тапа в Эстонии, расположенной вблизи с границей России.

Издание отмечает, что название "Тапа" в переводе с эстонского означает "убивать". Примечательно, что это когда-то была советская авиабаза, а сейчас здесь базируется эстонская армия и боевые группы НАТО под руководством Великобритании.

Издание предполагает, что неопределенность относительно реакции Вашингтона является ключевым фактором для Москвы. Приводятся данные, что США обеспечивают около 40% военных ресурсов НАТО в Европе, а также некоторые из самых современных технологий.

Примечательно, что американские военные присутствуют в странах Балтии. Кроме этого, недавно артиллерийская часть Himars провела учения на базе в Тапи, а вскоре ожидается прибытие американской танковой роты.

Однако, говорится в публикации, если когда-нибудь Россия решит осуществить масштабное вторжение, например, в Эстонию или в любую другую страну НАТО, возникает очевидный вопрос, как на это отреагирует президент США Дональд Трамп.

"Если произойдет вторжение и нападение... чего может ожидать Путин? Прибытие американского Шестого флота в Балтийское море или приглашение на встречу в Аляске?", - высказал мнение на прошлой неделе бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По данным издания, между администрацией Трампа и ее балтийскими союзниками существует реальное напряжение. В некоторых кругах администрации Трампа балтийские страны считаются опасно агрессивными в своем отношении к Путину. На недавней встрече высокого уровня в Пентагоне балтийских чиновников обвинили в "идеологической" оппозиции к России.

Указывается, что подозрения между балтийскими странами и США являются взаимными. В коридорах министерства иностранных дел Эстонии якобы есть большая репродукция результатов голосования во время дебатов в ООН по Украине в феврале 2024 года, когда США проголосовали одинаково с Россией. Это послание казалось четким - не стоит считать, что администрация Дональда Трампа на их стороне.

При этом, говорится в статье, если США будут оставаться в стороне во время кризиса в Балтии, британцы, французы, немцы и канадцы имеют там свои войска, которые готовы вступить в бой. Кроме этого, Польша и Финляндия являются хорошо вооруженными странами и они понимают, что их собственная безопасность тесно связана с судьбой Эстонии, Латвии и Литвы. Поэтому они, вероятно, также будут защищать страны Балтии.

По этим причинам, по мнению издания, для российского диктатора Владимира Путина было бы безрассудным риском проверять готовность стран НАТО защищать восточные границы альянса. Однако, подчеркивается в статье, мир убедился, когда российские войска наступали на Киев в 2022 году, что Путин вполне способен на безрассудные риски.

Ранее УНИАН сообщал, что издание Die Welt пишет, что вторжение российских беспилотников, а затем и истребителей в воздушное пространство НАТО посылает Западу четкий сигнал о том, что Путин не намерен прекращать войну в ближайшее время. Издание предполагает, что прекращение войны будет связано с политическими рисками. Жесткий контроль Кремля над СМИ и интернетом, вероятно, позволит Путину представить мирное соглашение как победу большинства россиян.

Также мы писали, что Эстония намерена обратиться к союзникам по НАТО с просьбой о дополнительной помощи в обороне воздушного пространства над Балтийским морем. Отмечается, что восточные члены альянса пытаются отреагировать на третье нарушение воздушного пространства НАТО РФ за этот месяц. Примечательно, что Эстония применила 4 статью договора НАТО, которая предусматривает консультации и может открыть путь к реальным действиям среди союзников.

