Евгения Гончаренко избили ранним утром 1 августа 2021 года возле одного из киевских клубов.

Украинский хореограф и танцор из шоу-балета певицы Нади Дорофеевой, Евгений Гончаренко, который впал в кому после нападения сотрудника Управления государственной охраны Украины (УГО) в 2021 году, рассказал о судьбе своего обидчика и поделился подробностями своего состояния.

Как рассказал он в интервью Славе Демину, обидчик принес извинения еще в период судебных разбирательств и даже возместил часть расходов на лечение. При этом, находится ли мужчина сейчас в заключении, танцовщику неизвестно.

"Он тогда просидел 60 дней (в СИЗО - УНИАН), потом начались судебные разборки и заседания. Они длились очень долго и закончились во время войны. Сейчас я не знаю, находится ли он на свободе. Он извинялся, и мне показалось, что это было искренне. Но содеянное есть содеянное, - заявил он. - Я точно не тот человек, который будет осуждать. Для этого есть люди, которые этим занимаются. Я не хочу брать на себя это бремя осуждения. Но у меня была ответственность перед людьми, которые собирали мне деньги, помогали в лечении, которые волновались за меня, поддерживали меня".

Говоря о последствиях избиения для здоровья, Гончаренко рассказал, что у него есть ощутимые проблемы с давлением:

"Немножко чувствую, что со временем становится тяжелее, особенно истории с давлением. Начинаешь терять сознание, ловить панички".

К тому же, после проведения трепанации у него остались металлические пластины и до 50 шурупов в голове. Также Гончаренко рассказал о пережитом опыте пребывания в коме:

"Я называю это вторая реальность. Здесь в этой реальности я спал 15 дней, а там я провел жизнь полноценную, как полгода. Я помню каждый день, где я был, что я делал, с кем я общался".

Напомним, ранее УНИАН писал, что Евгения Гончаренко избили ранним утром 1 августа 2021 года возле клуба "Лифт" в Киеве. На опубликованных видео было видно, как после непродолжительной словесной перепалки с прохожим на улице, тот нанес танцору мощный удар в голову, в результате которого парень упал без чувств. Позже выяснилось, что это был сотрудник УГО Евгений Беспалый.

