Температура в столице повысится максимум до +25°.

Во вторник, 23 сентября, температура в Киеве снизится на несколько градусов, но все равно это будет теплый день ,а впереди жителей столицы ждет резкое похолодание. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +14°. а днем воздух максимально прогреется до +25°. Ожидается ясная и безоблачная погода, без осадков.

Ветер изменит свое направление на юго-западное, его скорость будет 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 749 миллиметров ртутного столба.

Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +12°, днем +20°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +20°, дождь.

В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +10°, днем +20°.

В Тернополе 23 сентября ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +10°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +10°...+26°, переменная облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +12°, днем +25°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+26°, переменная облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +11°, днем +26°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +27°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +12°...+26°.

В Одессе 23 сентября - переменная облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

В Херсоне во вторник ночью будет +11°, днем +27°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +12°, а днем +26°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +12°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +12°...+26°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +8°, днем +29°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +10°, днем +29°.

