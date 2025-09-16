Некоторые растения лучше не тревожить в холодное время года.

Опытные огородники прекрасно знают, когда лучше обрезать фруктовые деревья, а в какой период года их трогать нельзя. Однако кроме рекомендаций по сезону, существуют еще и советы по культурам - узнайте, какие растения нельзя обрезать осенью, чтобы не навредить им.

Какие цветы не нужно обрезать на зиму

Далеко не все многолетние цветы нуждаются в обрезке - есть несколько культур, которые будут вам только благодарны, если вы не будете вмешиваться в их жизнь до весны.

Астильба

Очень долго садовники высаживали астильбу только в тени, но когда появились сорта, которые прекрасно чувствуют себя на солнце, растение стало универсальным. На многих клумбах можно его встретить, но осенью обрезать нельзя - это ослабляет иммунитет и снижает устойчивость к холоду.

Полынь

Если у вас в саду растет полынь, то знайте, что этот многолетник совершенно неприхотлив, и абсолютно не нуждается во встречах с секатором. Садовники, которым захотелось однажды проредить куст, заметили, что из-за такой процедуры в сентябре у полыни отмирают молодые побеги, из-за этого растение плохо переживает зиму и к весне совсем погибает.

Астра многолетняя

Эксперты в области садоводства знают, какие многолетние растения не нужно обрезать на зиму - к ним относятся и астры. Как правило, они зацветают только осенью, поэтому обрезать их не нужно - это помешает естественному развитию. Кстати, некоторые виды многолетних астр зацветают очень поздно, так что, обрезать их и некогда. Только соберетесь - кустарники просто заметет снегом.

Люпин

Многолетнее растение, которое, однако, недолговечно, тоже обрезать не нужно. Единственный участок люпина, который можно убрать - это цветонос, и то, только после того как сами цветки увянут. Это действие, впрочем, часто провоцирует повторное цветение. Но вот листья лучше оставить на месте - они защищают корни от снега и мороза.

Сирень

Популярный кустарник всегда проводит бутонизацию именно на концах побегов. Если вы их обрежете осенью, то весной цветов будет меньше. Обрезать можно только больные участки, чтобы они не мешали развиваться здоровым, но формировать куст можно только весной.

Какие деревья нельзя обрезать осенью

Кроме многолетних растений, которые не нуждаются в осенней обрезке, есть и такие же деревья. Садоводы-новички не всегда знают, что не надо обрезать на зиму вишни, абрикосы, черешни и сливы. Осенью плодовые деревья ослаблены, и травмирование приведет к тому, что культура не сможет быстро залечить свои раны. В итоге растение всю зиму будет бороться с бактериями и гнилью, попавшей в место обрезки, а к осени может совсем погибнуть. Даже если дереву удастся выстоять, оно будет больным, а вы потратите много сил и денег на его восстановление, соответственно, не получив хорошего урожая.

