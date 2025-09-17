Чтобы гортензии были пышными и здоровыми, нужно посадить их именно осенью.

У цветоводов осенью всегда много работы. Именно в этот период многие дачники привыкли сажать растения. Один из самых популярных цветков среди украинцев - роскошная гортензия. Её особенностью является переменчивость окраса: из одинаковых семян могут вырасти разные соцветия разного цвета.

Мы опубликовали советы опытных мастеров садоводства касательно того, как проводится посадка гортензии осенью в открытый грунт. Следуйте им, чтобы ваша клумба вызывала гордость.

Когда лучше сажать гортензию - осенью или весной в Украине

Лайфхаки по выращиванию цветов опубликовал сайт Real Simple. По словам экспертов, лучшим сезоном для посадки является именно осень, а не весна. Посаженные в сентябре-октябре растения лучше укореняются в земле, меньше болеют и раньше расцветают. Время покоя затягивается на всю зиму, а значит есть больше времени на адаптацию.

Если говорить конкретнее о том, когда можно сажать гортензии в открытый грунт, то сделайте это в середине или конце сентября. В условиях украинского климата это оптимальный период. В южных областях можно подождать до октября.

Как сажать гортензию и правильно ухаживать

Этот вид выращивается как через семена, так и саженцами. Второй вариант гораздо проще. Подберите сорт, который нравится вам цветением и условиями ухода. Крупнолистные разновидности гортензий могут менять цвет в зависимости от состава почвы.

Подберите правильный участок - не под прямыми лучами, но и не полностью в тени. В идеале чтобы он освещался несколько часов в сутки. Внесите в него торф, перегной, листовой опад. Затем посадите саженцы - глубина ямы должна быть в два раза больше длины корня. На дно лунки положите дренаж - песок или щебень. Показатель того, на каком расстоянии сажать гортензии, зависит от сорта. Для высокорослых это 1-1,5 м, а для низких - около 50 см. После процедуры полейте грядки и замульчируйте опилками.

Если вы выбрали переменчивый сорт гортензии, то можете влиять на их цвет с помощью кислотности грунта. Например, хотите получить синие цветы - весной удобрите землю сульфатом алюминия, а если розовые, то добавьте мел или известь.

Эксперты предупреждают - гортензия относится к неприхотливым цветам, и не стоит излишне её "баловать". Избыток удобрения и воды может погубить саженцы. В итоге растение вырастет с сильными листьями, но слабым цветком, или не зацветет вообще.

