Тесты активно используются специалистами, чтоб глубже узнать человека и заглянуть в его подсознание. Однако их также можно использовать дома, чтоб лучше разобраться в самом себе.
Эти визуальные игры помогают найти свои сильные и слабые стороны, проработать и улучшить свои поведенческие модели. Это особенно важно, если речь идет о тех частях личности, о которых человек даже не подозревал. Столкнувшись с ними с глазу на глаз, многим не нравится, что они видят. Поэтому это тот самый знак, что пора сделать себя лучше.
Мы подобрали визуальный тест, который поможет узнать, насколько вы любите соревноваться в повседневной жизни.
Психологический тест на характер - результаты
Чтоб пройти психологический тест по картинкам, нужно внимательно посмотреть на изображение, а затем выбрать один из представленных мотоциклов.
Оранжевый мотоцикл
Если вы выбрали яркий спортивный мотоцикл, значит вы очень склонны к конкуренции. Вы наслаждаетесь каждым днем, словно он последний, ощущая азарт во многих аспектах своей жизни.
Ваш характер оказывает ощутимое влияние на отношения с близкими и друзьями. Ваша одержимость победой настолько сильная, что вы способны принимать довольно эгоистичные решения и с готовностью идете на обман. Вы готовы пойти на все, чтобы достичь победы.
Красный мотоцикл
Если вам понравился второй мотоцикл, то вы не склонны к соперничеству и по жизни движетесь расслабленно. С раннего возраста вас учили делиться, не привязывать свое счастье к достижению успехов.
Став взрослым, вы не беспокоитесь, что не будете первым или не одержите победу в каждом своем начинании. Для вас путь гораздо ценнее первенства во всем. Благодаря этому вы меньше страдаете от стресса и погоня за победами не туманит ваш взор.