Для жителей города открыты все бомбоубежища

Российские военные предпринимают попытки захватить или уничтожить административные здания в Мелитополь и силовых структур. В городе открыты все бомбоубежища.

Об этом рассказал глава Мелитопольской РГА Игорь Судаков в Facebook.

"Очень напряженное утро для нашего города. Враг пытается захватить или разрушить административные здания г. Мелитополь и их силовые структуры. Вы в своих домах слышите выстрелы и взрывы – идут уличные бои", – говорится в сообщении.

При этом он указал, что для жителей города открыты все бомбоубежища и простые укрытия.

"Пока нам нужна ваша поддержка – не размещайте информацию о передвижении украинских вооруженных сил или территориальной обороны в социальные сети, сохраняйте спокойствие. Доверяйте только проверенным каналам информации и берегите себя", – призвал Судаков