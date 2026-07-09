Президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита НАТО в Анкаре заявил, что условия, которые выдвигает российский диктатор Владимир Путин для прекращения войны против Украины, начали смягчаться. Однако это не стоит воспринимать как предвестник реальных переговоров. Пока мы находимся от них очень далеко.

Да, беседа президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Анкаре прошла на удивление удачно. По сути, мы получили все, на что можно было бы надеяться. Но есть один нюанс: нам нужно дождаться встречи Трампа и Путина. И только тогда можно делать какие-то промежуточные выводы, в том числе и о том, дадут ли нам лицензию на "Патриоты".

Дело в том, что примерно месяц назад все начали отмечать изменение позиции США (команды Трампа) в отношении Украины. Я тогда писал и сейчас лишь повторю: в Вашингтоне понимают, что переговоры зашли в тупик, и у США нет рычагов влияния на РФ, чтобы остановить танкерный флот, а значит, и заставить Путина сесть за стол переговоров.

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Но для республиканцев с электоральной точки зрения невыгодно демонстрировать слабость Трампа. Именно поэтому было принято решение изменить риторику. И теперь в США на самом высоком уровне говорят об изменениях на поле боя, о преимуществах Украины и, самое главное, о том, что Путин и Зеленский должны вдвоем, за столом переговоров, решить вопрос о мире (хотя сразу нужно сказать: один на один – это очень рискованная история).

Если говорить об этом изменении риторики со стороны США, плохо это или хорошо? Ответ прост – это лучше, чем было раньше, но это точно не о мирных переговорах.

То, что этот перелом произошел, – это, безусловно, плюс. Ведь, как минимум, некоторое время команда Трампа будет вынуждена играть в эту игру, если не хочет наделать проблем с выборами (хотя и здесь не стоит переоценивать украинский вопрос, особенно на фоне очередного обострения в ирано-американских отношениях).

Присоединится ли Китай к США в этом "мирном треке"? Визит главы МИД Украины Андрея Сибиги в Китай анонсирован. Но нужно понимать, что он не связан с мирными переговорами.

Пекин о мире и своем участии в переговорах будет, прежде всего, говорить с американцами. Ведь для него эти переговоры не о том, чей Донбасс, а о том, как КНР будет зарабатывать на ЕС и как торговля КНР будет сосуществовать в многоугольнике ЕС-США-КНР-Турция. Визит Сибиги – о том, можно ли с этими людьми хоть о чем-то реально договориться.

Вместе с тем, одна из главных причин, по которой этот визит стал возможен, – неадекватность Путина, который хочет расширения войны на третьи страны (в том числе через территорию Беларуси). Поэтому Китай, с одной стороны, демонстрирует Путину, что его позиция может быть не такой, как сейчас. С другой – Китай готовится к переговорам с США и считает, что там может быть поднят вопрос об Украине. А значит, нужно быть готовым и к этому разговору.

На фоне всего этого позиция Путина остается неизменной: он не хочет переговоров, он не верит в какие-либо бунты в РФ и считает бензиновый кризис временным явлением. И он не верит в то, что США и Китай договорится об оказании давления на РФ.

Вадим Денисенко, руководитель аналитического центра "Деловая столица"